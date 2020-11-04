Дім, який "розділяє" скляна галерея, побудували у штаті Мен. Він призначений для відпочинку в будь-яку пору року. З будівлі відкривається чудова панорама Атлантичного узбережжя.

Про стильний будинок для відпочинку розповідає Dezeen.

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Панорамні вікна наповнюють будинок світлом / Фото Dezeen

Проєкт під назвою Little Peek реалізували в США, у місті Віналгейвен. Цікавим є те, що це містечко розташоване на острові.

Дизайн був зроблений студією Berman Horn Studio.



Інтер'єр стилізований під англійську ферму / Фото Dezeen

Будівля складається з трьох частин. Фактично, два окремих будинки зв'язали між собою скляною галереєю.

Дім називають "притулком серед кедрів". Ці дерева ростуть поруч з будівлею. Деревину також використали в оздобленні: стіни, дах і двері вкриває кедр.



Ввечері дім виглядає особливо затишно / Фото Dezeen

Little Peek є інтерпретацією старовинного фермерського будинку в англійському стилі.

Основний простір дому займає відкрита кухня-вітальня.

У всьому домі зробили досить простий інтер'єр: білі стіни й глянцева підлога з жовтої берези.



Простий інтер'єр заміського будинку / Фото Dezeen

У декорі поєднали різні епохи й стилі. Тут є американські й французькі антикварні меблі та чимало текстилю з квітами.

В обідній зоні увагу привертає зелений дерев'яний стіл. Різні відтінки зеленого також мають стільці, вхідні двері й журнальний столик.

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Скляна галерея є "родзинкою" будівлі / Фото Dezeen

Рослини, що ростуть навколо будинку, здаються дикими. Але це не так: озеленення зроблено штучно. Тут переважають польові квіти й пишні зелені насадження. Будинок оточений великою кількістю вічнозелених дерев.

Дім розташований на крутій скелі над затокою. Звідси відкривається чудовий краєвид на одну з численних бухт острова. Острівне містечко Віналгейвен має усього тисячу мешканців. Влітку кількість населення зростає втричі.

Більше фото будинку на острові дивіться тут: