Розрізаний навпіл: фото розкішного будинку на острові в США
Дім, який "розділяє" скляна галерея, побудували у штаті Мен. Він призначений для відпочинку в будь-яку пору року. З будівлі відкривається чудова панорама Атлантичного узбережжя.
Про стильний будинок для відпочинку розповідає Dezeen.
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Панорамні вікна наповнюють будинок світлом / Фото Dezeen
Проєкт під назвою Little Peek реалізували в США, у місті Віналгейвен. Цікавим є те, що це містечко розташоване на острові.
Дизайн був зроблений студією Berman Horn Studio.
Інтер'єр стилізований під англійську ферму / Фото Dezeen
Будівля складається з трьох частин. Фактично, два окремих будинки зв'язали між собою скляною галереєю.
Дім називають "притулком серед кедрів". Ці дерева ростуть поруч з будівлею. Деревину також використали в оздобленні: стіни, дах і двері вкриває кедр.
Ввечері дім виглядає особливо затишно / Фото Dezeen
Little Peek є інтерпретацією старовинного фермерського будинку в англійському стилі.
Основний простір дому займає відкрита кухня-вітальня.
У всьому домі зробили досить простий інтер'єр: білі стіни й глянцева підлога з жовтої берези.
Простий інтер'єр заміського будинку / Фото Dezeen
У декорі поєднали різні епохи й стилі. Тут є американські й французькі антикварні меблі та чимало текстилю з квітами.
В обідній зоні увагу привертає зелений дерев'яний стіл. Різні відтінки зеленого також мають стільці, вхідні двері й журнальний столик.
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Скляна галерея є "родзинкою" будівлі / Фото Dezeen
Рослини, що ростуть навколо будинку, здаються дикими. Але це не так: озеленення зроблено штучно. Тут переважають польові квіти й пишні зелені насадження. Будинок оточений великою кількістю вічнозелених дерев.
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