Ця родина прагнула мати будинок далеко від цивілізації. Щоб поруч не було жодних цілодобових магазинів та інших засобів комфорту.

Про дім американців, які покинули квартиру в Нью-Йорку заради заміського життя, розповідає журнал House Beautiful.

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Інтер'єр зробили суворим, але достатньо затишним / Фото House Beautiful

Це житло належить засновниці бренду Coral & Tusk Стефані Хауслі та її чоловіку. Бренд займається створенням вишивки для домашнього декору. В інтер'єрі власного будинку Стефані Хауслі також використала чимало вишитих елементів.

Пара містян знайшли трикутний дім у лісах штату Вайомінг та придбали його, аби проводити там вихідні. Однак невдовзі подружжя переїхало туди остаточно.

Дім оточений гірськими хребтами. Він чудово вписується у місцевий пейзаж: дерев'яна трикутна кабіна зі скляними вікнами.



У спальні використали характерні місцеві тканини й візерунки / Фото House Beautiful

В інтер'єрі багато предметів ручної роботи. Для декору використали натуральне дерево, пір'я диких птахів, вишивку.



Стіл ручної роботи з дерева / Фото House Beautiful

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"Родзинкою" помешкання стала окрема студія. Стіни у ній зроблені зі щільного паперу, що дає змогу господарям використовувати їх для творчості.