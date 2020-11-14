Якщо ви завжди мріяли відчути себе героєм фантастичних фільмів – підводний ресторан на Мальдівах дасть вам таку можливість.

Про підводний ресторан повідомляє ресурс Niyama.

Схоже: 5 ресторанів з неймовірним дизайном стелі



Крізь стіни можна спостерігати за рибами / Фото niyama.com

Щоб потрапити в залу ресторану під назвою Subsix, гостям потрібно спуститися на три поверхи під воду. Заклад розташований на курорті Niyama атола Дхаалу.

Ресторан розташований на глибині 6 метрів. Катер доставляє гостей до плавучої платформи, а далі на них чекає спуск під воду.



Інтер'єр вражає відвідувачів / Фото Pikabu

Бар тут зроблений у вигляді величезної раковини. На стелі – гірлянди з мушель. Крісла нагадують сцену з мультфільмів про мешканців моря.

За темою: Найдовший стіл у Європі: як виглядає китайський ресторан Ектора Хіменеса-Браво в Києві



Стільці мають незвичний декор / Фото Pikabu

Крізь скляні стіни можна розгледіти риб, морських черепах і мурен.

Вечеря з бокалом вина коштує в такому ресторані близько 165 доларів.



Атмосфера у підводному ресторані дуже затишна / Фото Pikabu

У Subsix можна не тільки насолодитися їжею, а потрапити на вечірку.