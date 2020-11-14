Вечеря на глибині моря: фото інтер'єру розкішного підводного ресторану на Мальдівах
Якщо ви завжди мріяли відчути себе героєм фантастичних фільмів – підводний ресторан на Мальдівах дасть вам таку можливість.
Про підводний ресторан повідомляє ресурс Niyama.
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Крізь стіни можна спостерігати за рибами / Фото niyama.com
Щоб потрапити в залу ресторану під назвою Subsix, гостям потрібно спуститися на три поверхи під воду. Заклад розташований на курорті Niyama атола Дхаалу.
Ресторан розташований на глибині 6 метрів. Катер доставляє гостей до плавучої платформи, а далі на них чекає спуск під воду.
Інтер'єр вражає відвідувачів / Фото Pikabu
Бар тут зроблений у вигляді величезної раковини. На стелі – гірлянди з мушель. Крісла нагадують сцену з мультфільмів про мешканців моря.
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Стільці мають незвичний декор / Фото Pikabu
Крізь скляні стіни можна розгледіти риб, морських черепах і мурен.
Атмосфера у підводному ресторані дуже затишна / Фото Pikabu
У Subsix можна не тільки насолодитися їжею, а потрапити на вечірку.
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