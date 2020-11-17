Серед американських мільйонерів модно мати бункер на випадок катастрофи. Існують бункери класу люкс, що продаються за великі гроші та слугують багатим та знаменитим.

Про бункер, що виглядає як розкішний маєток, повідомляє Novate.

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Ларрі Хол – американський підприємець, який одним із перших зрозумів – розкішні бункери зараз в тренді.



Наземна частина бункера / Фото survivalcondo.com

У 2008 році він викупив колишній військовий об'єкт в Канзасі. Це була ракетна шахта для міжконтинентальної ракети Atlas-F. Об'єкт побудували ще у 1960 році.



Інтер'єр квартир у ракетній шахті / Фото survivalcondo.com

Реконструкція військового об'єкту обійшлася у 20 мільйонів доларів. Бункер для багатіїв назвали Survival Condo.

Шахту перетворили на бункер для 75 осіб.



В бункері є навіть стіна для скелелазіння / Фото survivalcondo.com

Комплекс має 15 підземних поверхів. Тут є все до найменших дрібниць. Мешканці можуть існувати автономно протягом 5 років. Для цього в бункері побудували систему життєзабезпечення, зробили запаси харчів та гідропонний сад.

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Купол шахти може витримати ураган зі швидкістю понад 500 миль на годину.



У помешканнях є все необхідне для життя / Фото survivalcondo.com

Квартири оснащені всіма необхідними меблями й технікою. Крім виживання, мешканцям бункеру буде чим зайнятися: тут є тренажерний зал, басейн, СПА, бібліотека, кінотеатр, ігровий зал. Продумали навіть кімнату для вигулу собак.

Вартість квартир у бункері – від 1 500 000 доларів.