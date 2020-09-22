Рідкісний повністю монохромний дизайн створили київські художники. Тотальний чорний колір в обрамленні стін, стелі й меблів заворожує погляд.

Дизайн створила студія Da Group, повідомляє Djournal.

Схоже: Тотальний сірий і прозора ванна: неординарний дизайн квартири в Києві



Підлога – єдиний світлий акцент в одноколірному інтер'єрі / Фото Djournal

Площа приміщення – 40 квадратних метрів. Квартира розташована у київському ЖК "L-квартал". Тут немає звичних кімнат – усе зливається в єдиний простір.



Чорний колір у спальні виглядає дуже затишним / Фото Djournal

Простір квартири розповідає про внутрішній світ господарів. Він нагадує нору або печеру, в якій можна сховатися від зовнішнього світу.



В основі інтер’єру – проста геометрія / Фото Djournal

У дизайні майже немає прикрас і аксесуарів. Тут переважають прості геометричні форми, що створюють своєрідний маленький світ в межах дому.

Цікаво: Квартира у стилі лофт: в Києві облаштували стильне помешкання в центрі



У ванній кімнаті чорно-біла гамма й мінімум аксесуарів / Фото Djournal

Поверхні мають різну фактуру і виглядають цікаво при денному й вечірньому освітленні.