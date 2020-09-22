Як виглядає повністю чорна квартира в Києві: фото незвичного дизайну
Рідкісний повністю монохромний дизайн створили київські художники. Тотальний чорний колір в обрамленні стін, стелі й меблів заворожує погляд.
Дизайн створила студія Da Group, повідомляє Djournal.
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Підлога – єдиний світлий акцент в одноколірному інтер'єрі / Фото Djournal
Площа приміщення – 40 квадратних метрів. Квартира розташована у київському ЖК "L-квартал". Тут немає звичних кімнат – усе зливається в єдиний простір.
Чорний колір у спальні виглядає дуже затишним / Фото Djournal
Простір квартири розповідає про внутрішній світ господарів. Він нагадує нору або печеру, в якій можна сховатися від зовнішнього світу.
В основі інтер’єру – проста геометрія / Фото Djournal
У дизайні майже немає прикрас і аксесуарів. Тут переважають прості геометричні форми, що створюють своєрідний маленький світ в межах дому.
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У ванній кімнаті чорно-біла гамма й мінімум аксесуарів / Фото Djournal
Поверхні мають різну фактуру і виглядають цікаво при денному й вечірньому освітленні.
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