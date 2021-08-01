Перший поверх – це бетонний простір з затишною атмосферою, яка досягається завдяки високоякісним м'яким меблям та дерев'яним елементам. В центрі будинку розташована кухня. На верхніх рівнях продумано 2 роздільні дитячі кімнати та господарська спальня.

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Концепція екстер'єру



Як виглядає новий бруталізм в архітектурі / Фото Home Designing



Як виглядає новий бруталізм в архітектурі / Фото Home Designing



Як виглядає новий бруталізм в архітектурі / Фото Home Designing



Як виглядає новий бруталізм в архітектурі / Фото Home Designing

Прохолодну споруду оточує великий сад. Завдяки мінімальній кількості дверей та вікон, дім нагадує неприступну фортецю. Водночас відсутність додаткових елементів на фасаді, допомагає створити цілісний скульптурний об'єкт.

Присутні елементи вдало поєднуються між собою. Так, наприклад, дерев'яні ворота доповнюються ґратчастим вікном. Тому здається, що зовні немає нічого зайвого.



Як виглядає новий бруталізм в архітектурі / Фото Home Designing

Дерев'яні ґратчасті ворота відкриваються навколо своєї осі. Попри їх масивність, для відкриття достатньо одного легкого поштовху.



Як виглядає новий бруталізм в архітектурі / Фото Home Designing



Як виглядає новий бруталізм в архітектурі / Фото Home Designing

Інтер'єр



Бруталізм в інтер'єрі / Фото Home Designing



Бруталізм в інтер'єрі / Фото Home Designing



Бруталізм в інтер'єрі / Фото Home Designing



Бруталізм в інтер'єрі / Фото Home Designing

Темний вестибюль з низькою стелею веде до високого, яскраво освітленого приміщення. Це і є головною частиною домівки. Тут розміщено кухню та вітальню з відкритим плануванням. Замість декору – панорамні вікна, які відкривають вид на великий внутрішній сад.

Багаторівнева підлога створює чітке зонування між втопленою зоною відпочинку, проміжною кухнею і обідньою зоною на подіумі.

Бетонні стіни доповнені шафами для зберігання та мультимедійними блоками для зберігання техніки.

Бруталізм в сучасній архітектурі – Home Designing

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