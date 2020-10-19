Онлайн-видання Archdaily звернуло увагу на розкішний проєкт приватного будинку, створений іменитими українськими архітекторами. Конструкція будинку нагадує кадри з фільмів про майбутнє.

Автором проєкту стала студія Sergey Makhno Architects, повідомляє Archdaily.



У вечірньому освітленні дім виглядає дуже гарно / Фото Archdaily

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Будинок, що розташований в Києві, назвали FUTAGO House. У перекладі з японської це значить "близнюки" – адже дім складається з двох однакових частин.

Частини склали з двох симетричних бетонних кубів, що розташовані на спільній основі.



У білому інтер'єрі є чимало кольорових акцентів / Фото Archdaily

Футаго – це чистий аркуш паперу, в якому злилися тонни бетону, скла, пристрасті та сили людського духу, – розповідає архітектор.

Власники будинку роками були прихильниками класики, а тепер висловили бажання зробити сучасний мінімалістичний інтер'єр.



Оздоблення стін подекуди виглядає дуже незвично / Фото Archdaily

Дім називають продовженням природи й водночас її опозицією. Для основи будинку використали 20 тонн бетону. Було вирішено використовувати матеріал українського виробника – адже везти бетон з-за кордону дорого й неекологічно.



З будинку відкривається чудова панорама на довколиці / Фото Archdaily

В приміщенні є скляні двері висотою майже п'ять метрів і чимало скляних стін. Ексклюзивні склопакети для проєкту виготовили в Одесі. Кожен з них важить близько тонни.



Ексклюзивні гвинтові сходи / Фото Archdaily

В інтер'єрі будинку використали багато світлих кольорів, плитки й дерева. Тут є чимало цікавих акцентів: наприклад, парасольки на стелі у вітальні й декоративні гвинтові сходи.



У вітальні є дві скляні стіни / Фото Archdaily

В будинку є три відокремлені спальні й ванни з панорамним краєвидом. Господарі розмістили в помешканні колекцію сучасного українського мистецтва.



Бар виглядає неперевершено / Фото Archdaily

Окрему кімнату виділили для бару, в якому панує неповторна атмосфера.

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Білий колір в інтер'єрі візуально розширює простір / Фото Archdaily

Archdaily називає Futago house першим кроком до сучасної архітектури приватних будинків в Україні.

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