Як виглядає неймовірний скляний дім в Україні, про який пишуть всесвітньо відомі журнали – фото
Онлайн-видання Archdaily звернуло увагу на розкішний проєкт приватного будинку, створений іменитими українськими архітекторами. Конструкція будинку нагадує кадри з фільмів про майбутнє.
Автором проєкту стала студія Sergey Makhno Architects, повідомляє Archdaily.
У вечірньому освітленні дім виглядає дуже гарно / Фото Archdaily
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Будинок, що розташований в Києві, назвали FUTAGO House. У перекладі з японської це значить "близнюки" – адже дім складається з двох однакових частин.
Частини склали з двох симетричних бетонних кубів, що розташовані на спільній основі.
У білому інтер'єрі є чимало кольорових акцентів / Фото Archdaily
Футаго – це чистий аркуш паперу, в якому злилися тонни бетону, скла, пристрасті та сили людського духу, – розповідає архітектор.
Власники будинку роками були прихильниками класики, а тепер висловили бажання зробити сучасний мінімалістичний інтер'єр.
Оздоблення стін подекуди виглядає дуже незвично / Фото Archdaily
Дім називають продовженням природи й водночас її опозицією. Для основи будинку використали 20 тонн бетону. Було вирішено використовувати матеріал українського виробника – адже везти бетон з-за кордону дорого й неекологічно.
З будинку відкривається чудова панорама на довколиці / Фото Archdaily
В приміщенні є скляні двері висотою майже п'ять метрів і чимало скляних стін. Ексклюзивні склопакети для проєкту виготовили в Одесі. Кожен з них важить близько тонни.
Ексклюзивні гвинтові сходи / Фото Archdaily
В інтер'єрі будинку використали багато світлих кольорів, плитки й дерева. Тут є чимало цікавих акцентів: наприклад, парасольки на стелі у вітальні й декоративні гвинтові сходи.
У вітальні є дві скляні стіни / Фото Archdaily
В будинку є три відокремлені спальні й ванни з панорамним краєвидом. Господарі розмістили в помешканні колекцію сучасного українського мистецтва.
Бар виглядає неперевершено / Фото Archdaily
Окрему кімнату виділили для бару, в якому панує неповторна атмосфера.
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Білий колір в інтер'єрі візуально розширює простір / Фото Archdaily
Archdaily називає Futago house першим кроком до сучасної архітектури приватних будинків в Україні.
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