Велична казка: як виглядає найкращий будинок Великої Британії
Джерело:dezeen
Будинок на пагорбі у графстві Глостерширі отримав цьогорічну престижну британську премію RIBA "Дім року" в галузі архітектури.
Проєкт зведений відомою архітектурною студією Alison Brooks Architects. Будинок-переможець складається з двох окремих елементів: чорної прибудови, наповненої мистецтвом, і георгианського фермерського будинку, який був перетворений на простір галереї.
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Цей геометричний дизайн вміло поєднує старе з новим – з’єднує дві архітектури, розділені більш ніж 300 роками,
– сказав президент Королівського інституту британських архітекторів Саймон Олфорд.
Будинок створений для пари колекціонерів мистецтва. Студія відремонтувала оригінальний фермерський будинок 18-го століття та додала кутову двоповерхову прибудову.
Споруда була перетворена на подвійну галерею. Це розширення містить кухню будинку, обідню зону та житлову площу.
По всьому будинку були створені місця для демонстрації творів мистецтва. Поряд із виділеним приміщенням для галереї є численні закутки та сходи, розроблені як міні-галерея для демонстрації робіт. Загалом простір вміщує понад 100 експонатів.