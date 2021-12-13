Проєкт зведений відомою архітектурною студією Alison Brooks Architects. Будинок-переможець складається з двох окремих елементів: чорної прибудови, наповненої мистецтвом, і георгианського фермерського будинку, який був перетворений на простір галереї.

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Цей геометричний дизайн вміло поєднує старе з новим – з’єднує дві архітектури, розділені більш ніж 300 роками,

– сказав президент Королівського інституту британських архітекторів Саймон Олфорд.

Неймовірний дизайн / Фото dezeen

Будинок створений для пари колекціонерів мистецтва. Студія відремонтувала оригінальний фермерський будинок 18-го століття та додала кутову двоповерхову прибудову.

Чарівні деталі / Фото dezeen

Споруда була перетворена на подвійну галерею. Це розширення містить кухню будинку, обідню зону та житлову площу.

Прекрасний проєкт / Фото dezeen

По всьому будинку були створені місця для демонстрації творів мистецтва. Поряд із виділеним приміщенням для галереї є численні закутки та сходи, розроблені як міні-галерея для демонстрації робіт. Загалом простір вміщує понад 100 експонатів.

Чудова споруда / Фото dezeen