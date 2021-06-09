Як виглядає Музей Міста у підземеллі львівської ратуші: фото проєкту

Днями бюро replus, яке за час своєї діяльності реалізувало понад 100 об'єктів в Україні та закордоном, поділилося фотографіями проєкту Музею Міста. Попри те, що знайомство з простором відбулося ще 13 жовтня минулого року, чимало користувачів вперше побачили проєкт, а деякі – навіть перепитували про місце його розташування.

Зібрали основне про роботу над Музеєм, який розташовується у підземеллях львівської ратуші: поетапність, складнощі та рішення. А також спробуємо розібратися, чим особливий цей проєкт для Львова, гостей міста та самого бюро replus.

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Будівля, що є пам’яткою архітектури національного значення, була зведена у 1835 році у модному на той час стилі класицизму. Підземелля тоді активно використовувались для зберігання вина, деякі підвальні приміщення винаймали купці, щоб розташувати тут склади, в окремі періоди тут знаходились в’язниці.

Для бюро replus Музей Міста виявився першим замовлення від муніципалітету Львова. Попри те, що команда архітекторів і дизайнерів звикла працювати з комерційними та приватними замовниками, вони зуміли втиснутися в заданий бюджет проєкту, не економлячи на ідеях.

Нашою метою насамперед було зробити якісний і гідний проєкт для міста, в якому ми живемо і яке любимо,

– вказано на сторінці бюро.



Як виглядає Музей Міста у підземеллі ратуші / Фото replusbureau



Як виглядає Музей Міста у підземеллі ратуші / Фото replusbureau



Головне завдання полягало в мінімальному втручанні / Фото replusbureau

Архітектурне рішення для Музею бюро розробило у 2017 році. Це приміщення в одній з ключових споруд центру Львова, відповідно, процес погодження кожного етапу протривав ще 2 роки.

Детальніше про об’єкт



Як виглядає Музей Міста у підземеллі ратуші / Фото replusbureau



Архітектори обрали теплий білий колір / Фото replusbureau

Головний підхід бюро полягав у тому, щоб втручання в об'єкт були якомога менш помітні. На старті команда попрацювала з вентиляцією, обравши підлоговий принцип, що забезпечує подання повітря через системи у підлозі, а виведення – через решітки уздовж зовнішніх стін.



Архітектори обрали теплий білий колір / Фото replusbureau



Архітектори обрали теплий білий колір / Фото replusbureau



Архітектори обрали теплий білий колір / Фото replusbureau



Архітектори обрали теплий білий колір / Фото replusbureau

Оскільки експозиції тут постійно змінюватимуться, простір повинен відповідати принципам мобільності: стіни, стеля, підлога можуть слугувати окремими виставковими площами.

У сучасних художніх експозиціях здебільшого використовують принцип безпосереднього кріплення картин до стін – тими засобами, які обирає автор. Однак у нашому випадку це було нерезонно. Тож ми зупинили вибір на вбудованій системі навішування картин, –

розповідає команда.

Цікавою виявився й підхід до світла: команд продумала варіант із модульним розташуванням точок кріплення, до яких можна підвісити як тросик трекового освітлення, так і підставку до проєктора чи іншу інсталяцію. Для під’єднання електрики використано декілька розеток по всьому периметру об'єкту. Особливий акцент бюро змістило на аркові проходи, підсвітивши їх з підлоги.