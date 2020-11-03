Квартира у Києві стала для власників місцем повного розслаблення. Тут все приємне як очам, так і на дотик.

Про помешкання площею 100 квадратних метрів розповідає Djournal.

Схоже: Скляні стіни й меблі з IKEA: фото цікавого інтер'єру квартири для оренди в Києві



Стільці мають незвичний вигляд / Фото Djournal

Свою квартиру власники уявляли, як помешкання для медитацій. Тому тут багато нейтральних відтінків та незвичних, чуттєвих текстур.

Авторкою проєкту стала українська дизайнерка Olga Fradina. Вона віддала перевагу м'яким формам та натуральним матеріалам в інтер'єрі.



В інтер'єрі використали сухі рослини / Фото Djournal

Кольори в помешканні м'які, приглушені, що дарує відчуття додаткового комфорту.

Зверніть увагу: 5 помилок у плануванні квартири



Стіл зроблений з натурального дерева / Фото Djournal

У квартирі чимало предметів, зроблених власноруч українськими майстрами.



В помешканні багато природного світла / Фото Djournal

У дизайні вітальні використали стільчики та журнальні столи від Faina Collection. Обідній стіл зробили у Staritska Maysternya. Тут є навіть прототип традиційного карпатського ліжника – м'який вовняний килим.

Більше фото інтер'єру квартири в Києві дивіться тут: