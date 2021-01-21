2,5 поверхи й багато натхнення: як виглядає інтер'єр квартири для художників у Києві
В інтер'єрі поєднали різноманітні художні деталі, текстури й кольори. У квартирі в київському Комфорт Тауні мешкає сім'я художників.
Інтер'єр був створений українськими дизайнерами. Авторами стали Катерина Чуріна та команда студії Tabooret Development.
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Кухня з чорними фасадами виглядає стильно / Фото Tabooret Development
Квартира, що займає має 2,5 рівні, була створена для того, аби дарувати натхнення.
У цій квартирі багато таємничих куточків / Фото Tabooret Development
Тут зробили велику майстерню з вікнами до підлоги, а також різні зони, призначені для комфортного життя: простору кухню, місця для роботи та відпочинку.
Мурал на стіні / Фото Tabooret Development
Головною "родзинкою" інтер'єру стали художні деталі: акварельні шпалери, графічна плитка й мурал на стіні.
Акварельні шпалери підкреслюють творчу атмосферу / Фото Tabooret Development
У квартирі багато цікавих дрібниць: наприклад, стильна валіза, що лежить на підлозі.
Санвузол у біло-зелених відтінках / Фото Tabooret Development
Велика кількість рівнів, сходів, таємничих кутків роблять цей інтер'єр не схожим на інші.
Крізь великі вікна до помешкання потрапляє багато природного світла / Фото Tabooret Development
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