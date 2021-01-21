В інтер'єрі поєднали різноманітні художні деталі, текстури й кольори. У квартирі в київському Комфорт Тауні мешкає сім'я художників.

Інтер'єр був створений українськими дизайнерами. Авторами стали Катерина Чуріна та команда студії Tabooret Development.

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Кухня з чорними фасадами виглядає стильно / Фото Tabooret Development

Квартира, що займає має 2,5 рівні, була створена для того, аби дарувати натхнення.



У цій квартирі багато таємничих куточків / Фото Tabooret Development

Тут зробили велику майстерню з вікнами до підлоги, а також різні зони, призначені для комфортного життя: простору кухню, місця для роботи та відпочинку.



Мурал на стіні / Фото Tabooret Development

Головною "родзинкою" інтер'єру стали художні деталі: акварельні шпалери, графічна плитка й мурал на стіні.



Акварельні шпалери підкреслюють творчу атмосферу / Фото Tabooret Development

У квартирі багато цікавих дрібниць: наприклад, стильна валіза, що лежить на підлозі.



Санвузол у біло-зелених відтінках / Фото Tabooret Development

Велика кількість рівнів, сходів, таємничих кутків роблять цей інтер'єр не схожим на інші.



Крізь великі вікна до помешкання потрапляє багато природного світла / Фото Tabooret Development

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