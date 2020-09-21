Проєкт реалізований архітектурною агенцією Roar (ОАЕ). При розробці дизайну приміщення дитячого садка туди були закладені різноманітні інноваційні технології.

Заклад майбутнього створили в межах проєкту "Зона 2071", повідомляє Activityedu.

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Його мета – перетворити Об’єднані арабські Емірати на найсучаснішу й передову державу в світі до 2071 року.



Інтер'єр схожий на кадр з фантастичного фільму / Фото Deezen

Одним зі способів створення освіти майбутнього є відмова від традиційних класів. Саме тому дизайн садочка виглядає абсолютно футуристично.

Замість цього ми створили навчальні студії – такі, що швидко підлаштовуються під різні стилі навчання, – пояснює Паллаві Дін, очільник студії Roar.



Стіни реагують на дотики і демонструють різні зображення / Фото Deezen

Будівля садочка має "хмарний дах". ЇЇ створили з панелей, що поєднані між собою у хвилясті форми. Вони необхідні для того, щоб діти відчували себе затишно і безпечно.



Тут усе створено для раннього розвитку дітей / Фото Deezen

В інтер’єрі немає гострих кутів – тут переважають м’які й плавні лінії. Наукові дослідження доводять, що такі архітектурні рішення привабливіші й комфортніші для дітей. Натомість гострі кути дітям здаються незатишними.



Інтер'єр нейтральних відтінків допомагає концентруватися / Фото Deezen

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Майже всі елементи дизайну – нейтрального кольору. Це потрібно для того, щоб діти зосереджували увагу на вчителі, а також на живому спілкуванні.