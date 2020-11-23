Приголомшливий будинок в стилі Френка Райта під Києвом: як виглядає розкішний маєток – фото
Френк Райт – усесвітньо відомий архітектор. Під Києвом побудували особняк, який ідеально відповідає принципам класика архітектури.
Проєкт назвали "Будинок в стилі Райта". Дім площею 380 квадратних метрів розташований в Бучі під Києвом.
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В будинку і на території використали багато природних матеріалів / Фото Mayertrade
Дизайн був розроблений студією Yunakov Architecture & Design.
Френк Ллойд Райт– відомий архітектор-новатор, який придумав принцип "органічної архітектури”.
Дах нависає над будинком / Фото Mayertrade
Принципами його будівель є:
- притиснутий покрівлею дах – так будинок здається нижчим,
- великий виніс покрівлі від фасаду,
- багато критих терас.
У вітальні створили стіну з зелених рослин / Фото Mayertrade
Розкішний будинок під Києвом відповідає стилістиці Райта.
Фасад оздобили клінкерною цеглою, термоясенем та вапняком. Дах будинку вкритий міддю.
В інтер'єрі використали розкішні поєднання кольорів і фактур / Фото Mayertrade
В інтер'єрі переважає стиль лофт з різними доповненнями. Органічно виглядають барні стільці та прозорий стіл в їдальні.
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Стильна вітальня висотою два поверхи / Фото Mayertrade
На першому поверсі розташували простору вітальню, що займає два поверхи. Також тут є кухня і їдальня, кабінет, гостьова спальня та дві криті тераси.
Одна з критих терас на першому поверсі / Фото Mayertrade
Другий рівень займають ще три спальні з санвузлами. Тут теж є тераса.
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