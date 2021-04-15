Як виглядали б ванні кімнати із відомих картин у реальності: фото до і після

Дизайнери Qssupplies "оживили" п'ять ванних кімнат із відомих картин. Вони створили детальні візуалізації того, як вони могли б виглядати, якби вони були справжніми, зберігаючи при цьому стиль і настрій оригінальної картини. Можливо, ці роздуми надихнуть і вас переробити власну ванну кімнату!

Ці картини висвітлюють інтер'єри, настрій та загальну атмосферу ванних кімнат на момент їх написання. Більшість із них досить сюрреалістичні та мають власну історію. Деякі ж – показують інтер'єр ванних кімнат та те, як вони виглядали раніше.

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1.

Перкінс Гарнлі створив цю особливу вікторіанську ванну кімнату елегантною та вишуканою, хоча це й далеко від мінімалістських тенденцій 20 століття. Такі деталі, як дерев’яна вагонка та розкладний екран у китайському стилі, додають нотки історії та розкоші.

Картина: Перкінс Гарнлі, Ванна кімната (1935) / Фото qssupplies.co.uk

Візуалізація / Фото qssupplies.co.uk

2.

Фернандо Ботеро – "найбільш колумбійський з колумбійських художників" – малював інтимні сцени у ванній кімнаті.

Якщо ви працюєте вдома з обмеженою площею ванної кімнати, спробуйте розширити простір яскравими, "незламними" кольорами (без візерунків), окремою ванною (щоб підкреслити площу підлоги) та відчуттям задоволення,

– радив художник.

Картина: Фернандо Ботеро, Ванна кімната (1932) / Фото qssupplies.co.uk

Візуалізація / Фото qssupplies.co.uk

3.

Ванна кімната Ліхтенштейна – ідеальна модель для тих, хто обожнює стильні поєднання. Художник полюбляє технічні деталі, такі як відкриті труби та повторювана плитка. Дотримання монохромної кольорової гами (навіть рушників) та чистота зроблять вашу маленьку ванну кімнатою схожою на вишуканий простір галереї.

Картина: Рой Ліхтенштейн, Ванна кімната (1961) / Фото qssupplies.co.uk

Візуалізація / Фото qssupplies.co.uk

4.

Вам повинна сподобатися ванна та відкриті труби у вінтажному стилі, адже стіни відтінку "трави" не виходять з моди й досі. Ванна кімната Карла Ларссона демонструє, що неважливо, скільки грошей ви витрачаєте на свою ванну, якщо ви пильно стежите за кожною деталлю.

Картина: Карл Ларссон, сцена у ванній, Лісбет (1909) / Фото qssupplies.co.uk

Візуалізація / Фото qssupplies.co.uk

5.

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Ванна кімната Едварда Мунка (норвезький "батько експресіонізму", що прославився картиною "Крик") – це не зустріч закоханих, а сцена вбивства французького революціонера Жана-Поля Марата. Ця картина передає насильницькі події в особистому житті Мунка. Використання мармуру додає грандіозності та чистоти сцені. Теракотова плитка здається дуже європейською, а криволінійний дверний отвір пом’якшує сувору сцену. Мунк двічі намалював смертну ванну Марата, і ця виразно менш кривава, ніж його перша спроба.

Картина: Едвард Мунк, Марат у бані та Шарлотта Кордей (1930) / Фото qssupplies.co.uk

Візуалізація / Фото qssupplies.co.uk