Дизайнерка з Лондона Мікаела Педрос вигадала цікавий спосіб ремонту меблів. Натхненна екологічними ініціативами і рухом "зроби сам", прагне зробити свій внесок в розвиток дизайну в цьому напрямі. Як ремонтувати меблів з допомогою лише пластикових пляшок – читайте в матеріалі.

Спосіб дозволяє з'єднувати дерев'яні елементи без клею чи кріплень, повідомляє Дизайн 24.

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Як відремонтувати меблі за допомогою пластикової пляшки

Приготування



Цей стілець зібрали за допомогою пластика / Фото Dezeen

Вам знадобиться пластикова пляшка, будівельний ніж та фен, а також самі меблеві елементи

Ремонт

Спочатку за допомогою ножа відріжте горловину та дно пляшки. Пізніше з'єднайте елементи разом за допомогою пляшки так, як показано на фото.



Використовувати варто лише середину пляшки / Фото Dezeen

Тоді на місці з'єднання нагрійте пластик за допомогою будівельного фену. Час нагрівання залежить від товщини пляшки.

В результаті нагрівання пластик почне скорочуватись і закріпить елементи. Тоді дозвольте з'єднанню остигнути.



З'єднання виходять доволі міцні / Фото Dezeen

Результат



Варіацій з'єднання є доволі багато / Фото Dezeen

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Відремонтована річ стає доволі міцною. Втім, естетичні якості такого ремонту сподобаються не усім.

Дивіться відео процесу ремонту меблів без клею та цвяхів: