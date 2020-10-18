Якщо у вас невелика квартира, без розкладного дивана не обійтися. Це зручний і практичний предмет інтер'єру, що допомагає економити місце. Дизайнери радять, як обрати диван, що служитиме вам довго.

Існують різні види розкладних диванів, повідомляє Roomble.

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Коли обираєте диван, краще одразу зверніть увагу на розкладні моделі / Фото Berkem

Перед покупкою радимо ознайомитися з кожним із них. Деякі дивани висуваються вперед, інші ж розкладаються, як книжка. Ретельно виміряйте місце, потрібне для дивана у складеному й розкладеному стані.

Диван-книжка



"Книжку" купують найчастіше / Фото Roomble

Найбільш популярна конструкція. При розкладанні достатньо підняти й опустити половинку дивана. Такі дивані недорогі й мають безліч варіантів дизайну.

З недоліків можна назвати те, що диван потрібно постійно відсувати від стінки при розкладанні. Інакше його корпусом можна пошкодити шпалери або фарбу.

Удосконалена книжка



Цей тип дарує додатковий комфорт / Фото Ladya

Дає можливість встановити спинку в різних положеннях: від абсолютно вертикальної до позиції напівлежачи.

Недоліки такі ж, як у попередній версії – при розкладанні потрібен простір. Також тут відсутнє місце для білизни.

Французька розкладачка

Сучасний тип диванів. Для того, щоб розкласти його, потрібно зняти частину для сидіння й дістати конструкцію назовні. Диван розкладається вперед.



Сьогодні існує багато варіацій французької розкладачки / Фото Berkem

Плюсами такого виду є компактність і величезний вибір моделей. Нерідко саме французькою розкладачкою оснащують шкіряні дивани – це допомагає їм довше зберігати хороший вигляд.

З мінусів – цей диван набридає розкладати щодня. Окрім того, потрібно постійно забирати всі предмети з його поверхні, а потім складати назад.

Седафлекс



Комфортна конструкція забезпечує зручне розкладання / Фото Dommino

Друга назва диванів цього типу – бельгійська розкладачка.

Потрібно спочатку потягнути механізм догори, а потім на себе. Схоже на французьку розкладачку, але без додаткових подушок. Такий диван чудово підходить для щоденного використання й має додаткове місце для білизни.

Акордеон



Приклад дивана-акордеона / Фото Happymodern

Працює за принципом розкладачки. Його потрібно потягнути вперед й конструкція легко розкладеться. Такий тип надійний і дає додатковий простір для сну.

З недоліків можна назвати те, що ніжки дивана можуть подряпати підлогу або залишити вм'ятини на килимі.

Єврософа



Такий дизайн виглядає стильно / Фото Design-homes

Простий механізм – потрібно потягнути нижню частину за приховану ручку і вона виїде на спеціальних роликах. Потім опускаємо спинку й маємо просторе спальне місце.

У цьому дивані є ніша для білизни і його можна поставити впритул до стіни.

Дельфін



Такий тип ще називають "Венецією" / Фото Poztelio

Зазвичай такий тип використовують в кутових диванах. Тут потрібно потягнути приховану конструкцію, що виїжджає і дістати з неї спальне місце. Простий і комфортний варіант для гостей.

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Обирайте розкладний диван, що пасує до вашого інтер'єру / Фото Unsplash

Основними критеріями, які потрібно враховувати перед покупкою, є механізм розкладання, простір, який займає диван, і, звісно, дизайн.

Якщо місця у вашому помешканні вдосталь, не поспішайте відмовлятися від ідеї розкладного дивана. Він може знадобитися, коли приїдуть гості. Тому краще завжди купувати диван, що розкладається, навіть якщо ви будете користуватися ним зрідка.



Приклад розкладного дивану / Фото Unsplash

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