Що потрібно знати при виборі електрокаміна: відповіді фахівця на найпопулярніші питання
З ростом популярності електрокамінів у багатьох виникає багато запитань: який вибрати, де купити та як його встановити? Щоб швидко і легко розібратися, який електрокамін підійде саме вам, ми підготували відповіді фахівця Володимира на всі популярні питання.
Які бувають електрокаміни?
Каміни можна розділити за технологією візуалізації полум'я. Найпопулярніші каміни – з 2D і 3D технологіями. 2D каміни створюють візуалізацію полум'я завдяки підсвічуванню барабана з вирізами, що крутиться і створює на задній стінці каміна картинку полум'я. 3D каміни дають більш реалістичне полум'я завдяки парі, яка генерує вбудований ультразвуковий зволожувач. Цей тип каміна створює дуже реалістичну візуалізацію не тільки полум'я, а й диму. До того ж додатково зволожує повітря приміщенні. Також є ще дві технології візуалізації полум'я – 5D електрокаміни і Revillusion (преміум 2D каміни).
Детальніше про технології Revillusion можна прочитати в нашій статті.
Як встановлювати електрокаміни?
Камін можна встановлювати в нішу або декоративний портал. Оскільки камін при роботі взагалі не нагрівається, ніяких обмежень щодо матеріалу ніші немає. Для установки електрокаміна спеціальні знання не потрібні, тому це можуть зробити меблевики (якщо камін монтується в меблі) або майстри, які роблять у вас ремонт. Якщо ви замовляєте камін з порталом, то додаткових робіт і підготовки місця не потрібно. Такі каміни називаються камінокомплектами, вони встановлюються на підлогу, зазвичай під стіну. Є моделі окремо стоячі – вони самодостатні та не вимагають ніякого декоративного оздоблення.
Чи потрібен дозвіл для установки електрокаміна?
Ніяких додаткових дозволів і комунікацій (крім розетки) не потрібно. Камін можна встановлювати будь-де: чи то будинок, чи квартира або ж комерційне приміщення. Електрокамін є повністю безпечним приладом і, оскільки для візуалізації не використовується відкрите полум'я, немає ніяких продуктів горіння або спалювання кисню. Крім цього, 3D електрокаміни зволожують повітря, чим сприятливо впливають на мікроклімат в приміщенні.
Як вибрати електрокамін?
Визначившись з технологією візуалізації (саме вона значно впливає на вартість електрокаміна), далі потрібно визначитися з його дизайном. Зараз на ринку електрокамінів представлені різноманітні варіанти і підібрати під будь-який дизайн буде не важко. Є каміни як в класичному дизайні, так і моделі, які ідеально впишуться в сучасні інтер'єри, такі як Hi-Tech, мінімалізм або Loft.
Детальніше про розміщення електрокамінів у різних інтер'єрах читайте в нашій статті.
Після вибору дизайну електрокаміна потрібно визначитися з розміром, який підійде під ваше приміщення. А далі вже потрібно вибирати між моделями за додатковими функціями, наприклад – обігрів, тління дров або звуковий ефект полум'я.
Які рекомендації для встановлення електрокаміна?
Визначившись з моделлю, ви маєте можливість замовити портал або готувати нішу під електрокамін. Ми завжди рекомендуємо придбати камін перед виготовленням облицювання. Звичайно, можна взяти монтажні розміри з інструкції, але, як показує досвід, надалі через те, що майстер не бачить камін наживо, не враховуються безліч нюансів. Це призводить до того, що можуть залишатися просвіти, або навпаки – камін не поміщається в нішу. Тому потрібно придбати його одразу і майстер повинен самостійно знімати всі розміри. Також бувають ситуації, що ремонт затягується і обрана вами модель знімається з виробництва або оновлюється, а за готовими розмірами ніші практично неможливо вже підібрати відповідний камін.
Які каміни найреалістичніші?
Найбільш реалістичними камінами можна назвати 5D каміни. Цю технологію, як і всі інші, розробила ірландська компанія Dimplex. Ці каміни належать до преміумкласу і, відповідно, до високої цінової категорії.
Деталі про 5D електрокаміни ви можете дізнатись в нашій статті.
Також потрібно виокремити електрокаміни з 3D ефектом полум'я, які створюють ще й ефект диму. Такі каміни належать до середньої цінової категорії. Саме вони дуже популярні серед споживачів, яким важлива максимальна реалістичність.
Чи обігріває електрокамін?
Основна функція електрокаміна – декор. Обігрів – це додаткова функція, яка є в низці камінів і не сильно впливає на їхню вартість. Обігрів реалізований за допомогою вбудованого тепловентилятора, і може бути як регульованими за температурою (вбудований термостат), так і без регулювання (вкл/викл).
Скільки споживає електрокамін?
Дуже багато людей помилково думають, що електрокамін споживає дуже багато енергії, порівнюючи його з обігрівачем. Але це порівняння не є правильним, адже електрокамін в першу чергу – це предмет декору. Обігрів – це додаткова функція і не найголовніша, на яку потрібно звертати уваги, вибираючи електрокамін. При візуалізації електрокамін споживає від 18 Ватт до 250 Ватт, що залежить від моделі та системи підсвічування – Led технології чи звичайні лампи. При роботі на обігрів електрокамін споживає від 0,7 кВт до 2,5 кВт, що також залежить від моделі. Слід зауважити, що обігрів і візуалізація можуть працювати як паралельно, так і окремо.
Які електрокаміни найкращі?
Найкращі за візуалізацією та якістю – це електрокаміни ТМ Dimplex. Це ірландська компанія, яка винайшла сам електрокамін і зараз є компанією номер один з виробництва та інновацій на ринку електрокамінів. Компанія має патент на 3D технологію (Opti-Myst), 5D (Opti-V) і Revillusion. Тому саме у цієї компанії такий широкий модельний ряд електрокамінів з різними технологіями візуалізації.
Де виготовляються електрокаміни Dimplex?
Всі 3D Opti-Myst і 5D Opti-V електрокаміни виготовляються на заводі Dimplex в Ірландії. Всі 2D Optiflame електрокаміни і Revillusion виготовляються в Китаї. Винятком є тільки 2D електрокамін Dimplex Vega, який виготовляють також в Ірландії.
Де можна купити електрокаміни Dimplex?
В Україні тільки один представник електрокамінів Dimplex, який поставляє каміни і несе гарантійні зобов'язання. Шоуруми представництва є в Києві, де наявні практично всі моделі, тому їх можна подивитися наживо. Також можна детально вивчити, отримати консультацію чи онлайн-підтримку за телефоном і купити камін в фірмовому інтернет-магазині Dimplex.
Де можна купити електрокаміни Dimplex на виплат?
Купити електрокамін в розстрочку можна на сайті dimplex-kaminy.com.ua
Які електрокаміни найпопулярніші?
Наразі набирають популярності настінні широкі електрокаміни. Незважаючи на те, що камін називається настінним, встановити його можна і на підлогу в портал або вбудувати в меблі. Настінні електрокаміни ідеально впишуться в сучасний стиль інтер'єру. Між собою вони відрізняються дизайном, функціоналом і розмірами.
Детальніше про настінні електрокаміні ви можете прочитати в нашій статті.
Що таке острівні електрокаміни з круговим оглядом?
Цей тип електрокамінів називається касетним. Їх особливість полягає у тому, що всі вони йдуть без корпусу. Тобто є тільки муляж дров і технічна частина, де розташований парогенератор і система підсвічування пари. Технічна частина повністю вбудовується в нішу і на огляді залишається тільки муляж дров з ефектом полум'я. Всі касетні каміни мають 3D технологію полум'я і йдуть без обігріву, оскільки немає корпусу і технічно неможливо розмістити тепловентилятор.
Детальніше про касетні електрокаміни можна прочитати в нашій статті.
Що таке ефект тління дров в електрокамінах?
У деяких камінах є функція тління дров. Вона вмикається окремо, може працювати як спільно з візуалізацією полум'я, так і без неї. Досягається цей ефект завдяки вбудованим в муляж дров світлодіодам.
Чи можна закривати 3D електрокамін склом?
Встановлюючи 3D камін з парою за склом, потрібно передбачити вентиляцію всередині топки, оскільки буде утворюватися конденсат на склі. Є моделі 3D камінів за склом з тристороннім оглядом. Їхньою особливістю є те, що в корпус каміна вбудований вентилятор, який і створює повітрообмін.
Чим відрізняється біокамін від електрокаміна?
Біокамін має відкрите полум'я, яке утворюється внаслідок горіння біопалива. У разі установки біокаміна потрібно передбачати хорошу вентиляцію приміщення, бо при горінні спалюється кисень, а це погано впливає на самопочуття людей. Також біокамін безконтрольно виділяє тепло, що робить проблемою його використання в спекотні періоди року.
Деталі про використання біокаміна в квартирі ви можете дізнатись у нашій статті.
Використання біокаміна вимагає великої обережності, якщо в будинку є діти або тварини. Натомість електрокамін є повністю безпечним приладом, адже його корпус не нагрівається. Щодо 3D камінів, то якщо вода закінчується в баку, він автоматично вимикається. Є ряд моделей 3D електрокамінів, які імітують горіння біокаміна.
Деталі про 3D електрокаміни з ефектом полум'я біокаміна – у нашій статті.