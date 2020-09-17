Визначившись з технологією візуалізації (саме вона значно впливає на вартість електрокаміна), далі потрібно визначитися з його дизайном. Зараз на ринку електрокамінів представлені різноманітні варіанти і підібрати під будь-який дизайн буде не важко. Є каміни як в класичному дизайні, так і моделі, які ідеально впишуться в сучасні інтер'єри, такі як Hi-Tech, мінімалізм або Loft.



Детальніше про розміщення електрокамінів у різних інтер'єрах читайте в нашій статті.



Після вибору дизайну електрокаміна потрібно визначитися з розміром, який підійде під ваше приміщення. А далі вже потрібно вибирати між моделями за додатковими функціями, наприклад – обігрів, тління дров або звуковий ефект полум'я.