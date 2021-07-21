Щоб спростити процес пошуку, ділимося списком питань, складених експертами. Кожне з них допоможе зрозуміти, яким ви хочете бачити оновлене приміщення.

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1. Чи доречна акцентна стіна у кімнаті



Як вибрати акцентний колір для квартири / Фото Pinterest

Всупереч поширеній думці, акцентна стіна не завжди доречна в інтер'єрах. Вона ідеально підходить, щоб виділити меблі або декор, а також для відокремлення різних зон у квартирах з відкритим плануванням.

Важливо врахувати планування та форму кімнати. Довгі вузькі приміщення з дверима та вікном на коротших стінах, виглядатимуть меншими якщо виділити якусь зі сторін. У цьому випадку найкраще пофарбувати 4 стіни в один колір.

Перш ніж пофарбувати одну стіну в інакший колір, подумайте чи будуть в кімнаті інші цікаві елементи, які гармоніюватимуть з нею. Якщо вам на думку не спадає жоден об'єкт, який ви бажаєте підкреслити, краще відмовитися від вигадки з акцентними кольорами.

2. Що я хочу виділити



Як вибрати акцентний колір для квартири / Фото Apartment Therapy

Якщо ви все ж вирішили, що вашому інтер'єру дійсно потрібен акцентний колір, пора зрозуміти, як саме та для чого ви його використаєте.

При виділенні стелі світлішим кольором, передбачте в кімнаті довгі штори з градієнтом, який з'єднає верх та низ приміщення. Хочете, щоб виділявся камін, пофарбуйте його темнішими тонами та розмістіть над ним рамку з картиною в протилежних відтінках. Щоб звернути увагу гостей на ексклюзивний дизайнерський декор, підберіть аналогічний колір, який фігуруватиме на більшій поверхні (це може бути як стіна, так і килим).

3. Як виглядатиме цей колір

Зрозумівши, де ви хочете розмістити акцентний колір, важливо подумати, як він виглядатиме в будь-який час доби. Вигляд фарби залежить від світла, яке проникає в кімнату. Те, що може вдало спрацювати у кімнаті, вікна якої виходять на південь, необов'язково підійде для приміщення, розташованого з півночі.

Ви повинні протестувати різні варіанти відтінків, перш ніж обрати один з них. Крім того, важливо перевіряти, як виглядатиме кожен впродовж дня. Як тільки ви визначите фаворита, не забудьте правильно заґрунтувати та пофарбувати стіни у два шари.

4. Де можна повторити колір акценту



Яскравий акцент в домі / Фото Pinterest

Обраний колір не повинен залишатися ізольованим на одній лиш стіні. Вибираючи схему кімнати, включіть в неї й акцентний колір, щоб в результаті вийшла зв'язна та гармонічна картинка. На практиці вам допоможуть подушки, вази або артоб'єкти такого ж кольору.

5. Чи дійсно вам подобається колір

Тенденції можуть приходити і йти, але атмосфера вашого будинку з вами надовго. Через це важливо обирати колір, який вам дійсно подобається, а не той, який названо трендом цього року.