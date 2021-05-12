Як цікаво облаштувати внутрішні скляні перегородки в інтер'єрі: 10 ідей у фото

Десять цікавих прикладів інтер'єрів із заскленими внутрішніми вікнами, дверима та перегородками, які допомагають поділити приміщення на приватні та загальні зони. Надихайтеся підбіркою у нашому матеріалі.

Часто дизайнери використовують скляні перегородки для внутрішнього зонування приміщення. Це дозволяє не обтяжувати простір та робить його світлішим.

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#1

Дизайнер інтер’єру Лера Бруміна вирішила використовувати внутрішню скляну перегородку, як розумне розв'язання проблеми зі світлом у квартирі, де одна сторона надзвичайно яскрава, а задня половина набагато темніша. Замість стін вона використовувала розсувні скляні двері, щоб відокремити кімнати, пропускаючи світло з вікон з одного боку квартири через весь простір. Барвисті меблі та деталі також роблять її світлішою.

Яскравий дизайн та лаконічні форми / Фото dezeen

#2

Ремонт будинку вікторіанської епохи в Торонто призвів до перепланування простору. У результаті дизайнери створили офіс, що відмежовується за скляною стіною в чорному обрамленні, яка є одночасно декоративним елементом і створює окрему кімнату, не роблячи кухню меншою.

Мінімалістичний дизайн та вдале функціональне рішення / Фото dezeen

#3

Ці розкішні апартаменти вирізняються багатим поєднанням матеріалів та кольорів, включаючи зелений та сірий мармур. Перегородку було демонтовано, щоб створити вітальню та їдальню відкритого плану, відмежовуючи їх золотим металевим каркасом з декоративними заскленими вікнами. Це також відокремлює обідню зону від коридору.

Кольоровий метал та благородні матеріали роблять інтер'єр цікавим та стильним / Фото dezeen

#4

У кімнатах з високими стелями, таких як ця лондонська квартира, яку освіжив Сурман Вестон, використання засклених внутрішніх вікон над дверима – це розумний спосіб впустити більше світла в кімнату. Такі вікна є і декоративними, і практичними.

Цікаве рішення для дверного пройому / Фото dezeen

#5

Atelier XÜK перетворив колишню початкову школу в Китаї на бутик-готель із гостьовими спальнями з дерев'яною підлогою та ліжками. Відмежовані "дерев'яними кубиками" ванні кімнати містять душові кабіни. В деяких місцях дерев'яні перегородки були засклені для захисту від води. Це створює світлу ванну кімнату, яка має відчуття приватності.

Відмежування душової зони за допомогою дерев'яних перегородок зі склом / Фото dezeen

#6

Невелике рішення для захисту кухні від їдальні зі скляною вставкою, яке додає дизайну кухні відчуття, схоже на ресторан. Ребристе скло вставлено в дерев'яний каркас, приховуючи приміщення кухні від більш спокійного житлового приміщення. Таке рішення має красивий вигляд, що додає естетики квартирі.

Відмежування кухні за допомогою дерев'яної перегородки зі склом / Фото dezeen

#7

Комерційні приміщення також можуть отримати вигоду від внутрішнього скління, наприклад, в адвокатському бюро в Бельгії. Великі засклені внутрішні стіни та вікна допомагають розбити кімнати. Перегородки зі скла та чорної сталі створюють закриті приміщення для переговорів та контрастують із побіленими стінами.

Комфортне та стильне приміщення для переговорів / Фото dezeen

#8

Розсувні скляна перегородка виконує функцію для розділення кімнат у квартирі, а матове скло додало більше приватності між спальнями та загальними приміщеннями.

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Комфортне та стильне приміщення для переговорів / Фото dezeen

#9

Дизайнер Агнешка Овсяні мала на меті створити спокійну квартиру для подружжя і використала для цього просту палітру матеріалів та природні кольори. Скляна стіна від підлоги до стелі між коридором квартири та спальнею має біле обрамлення, яке відповідає звичайним білим стінам і було підвішене білими шторами – розумний спосіб створити більш затишний простір за бажанням.

Світлі кольори та прості форми додали легкості приміщенню / Фото dezeen

#10

Навіть без скління внутрішні вікна допомагають розширити простір. Він може бути відкритим або закритим за потреби, створюючи кімнату, яку можна використовувати по-різному залежно від її призначення.

Затишний інтер'єр у скандинавському стилі / Фото dezeen