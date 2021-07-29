Як створити стильну та сучасну класику в інтер'єрі: приклад апартаментів у Варшаві

Студія La Folie Studio, яка спеціалізується на вишуканих і елегантних інтер'єрах, поділилася новим проєктом у Варшаві. Класика, підібрана для апартаментів, виглядає красиво та функціонально.

Власник помешкання – шанувальник класицизму, який прагнув відтворити елементи улюбленого стилю сучасному інтер'єрі. Студія, яка приступила до роботи, з легкістю переосмислила класичні основи та сформувала новий погляд на вічне. Завдяки вимогливості клієнта та уважності до деталей студії La Folie, у проєкті поєдналися індивідуальність і впевненість.

До теми Продуманість та поміркованість: сучасні тренди в дизайні домашнього інтер'єру

Продуманість до деталей



Меблі робилися під замовлення / Фото Yellowtrace

Кожен елемент інтер'єру підлаштовується під побажання замовника. Меблі, включаючи стільці і табурети, спроєктовані спеціально під стиль та настрій апартаментів. Такий обсяг роботи та потрачені на оформлення зусилля не даремні. Студія досягла необхідного балансу між новим житлом та обжитим простором.



Масивна стільниця у кухні – ручна робота / Фото Yellowtrace

Класицизм просочується з білих панелей, фресок на дверях і плінтусах. Крім того, в домі багато вишуканих столів ручної роботи. Чого лише вартує кухонна стільниця, покрита мармуром.

Кожна кімната оснащена місцями для зберігання. Так дизайнери продемонстрували, що класичні житлові приміщення вміло приховують технічні предмети та виставляють на показ лише декоративні елементи.



Класичний стиль з сучасними меблями / Фото Yellowtrace



У квартирі багато ненав'язливого декору / Фото Yellowtrace

Грецькі бюсти змішуються з яскравими вазами й в комплексі прикрашають вітальню.



Спальня ділить простір з кабінетом / Фото Yellowtrace

Розкішні прикраси добре поєднуються з великим ліжком в континентальному стилі з позолоченим оксамитовим узголів'ям і розкішною мармуровою ванною.

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