Як створити мінімалізм в інтер'єрі: 7 порад дизайнерів

Мало хто знає, що фраза "менше, але краще", належить німецькому архітектору Людвігу Міс ван дер Рое. Професор Баухауса, класик західної міської архітектури 20 століття та фундатор "інтернаціонального стилю" створив один із найпопулярніших слоганів сучасної архітектури, який не втрачає своєї актуальності й у наші дні.

В сучасному світі мінімалізм вийшов з області дизайну та архітектури й перейшов в статус стилю життя. Тисячі людей вважають себе мінімалістами та відмовляються від будь-яких надмірностей у своєму житті, включаючи їжу, одяг та спілкування.

Цікаво Яку спліт-систему вибрати: огляд базових характеристик

Мінімалізм – це не обітниця бідності та аскетизму. Попри упередження, мінімалісти не живуть в порожніх кімнатах та не сплять на підлозі. Мінімалізм – переосмислення звичок та усвідомлене споживання. Й сьогодні ми поговоримо, як зобразити цей спосіб життя у декорі свого дому.

7 перших кроків до досягнення мінімалістичного стилю

Позбавтеся від зайвих прикрас. Почніть з усього, що не несе практичної функції. Звісно, ви можете залишити кілька декоративних елементів, але вони мають бути особливими для вас. Використовуйте нейтральні та світлі тони. Обирайте прямі меблі. Виберіть один матеріал та використовуйте його на максимум, щоб не генерувати зайвих візуальних ефектів. Зупиніться на дереві, склі чи нержавіючій сталі. Віддавайте перевагу геометричним принтам та світлим м'яким тканинам Відмовтеся від імпульсивних покупок. Перш ніж придбати меблі чи декор, переконайтеся, що ця річ якісна та необхідна для вашого дому. Пам'ятайте, що краще витратити більше грошей на одну функціональну річ, аніж менше – на те, що скоро зноситься. Висувні й вбудовані меблі ідеально підходять для мінімалістичного стилю, особливо доречно вони виглядають в невеликих будинках.

До теми Мінімалізм в дизайні інтер'єру: 4 стильні ідеї та практичні поради

Як організувати мінімалізм в інтер'єрі: 10 ідей



Як створити мінімалістичний декор / Фото Pinterest



Як створити мінімалістичний декор / Фото Pinterest



Як створити мінімалістичний декор / Фото Pinterest



Як створити мінімалістичний декор / Фото Pinterest



Як створити мінімалістичний декор / Фото Pinterest



Як створити мінімалістичний декор / Фото Pinterest



Як створити мінімалістичний декор / Фото Pinterest



Як створити мінімалістичний декор / Фото Pinterest



Як створити мінімалістичний декор / Фото Pinterest



Як створити мінімалістичний декор / Фото Pinterest



Як створити мінімалістичний декор / Фото Pinterest