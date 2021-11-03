Як стильно оформити журнальний столик: 5 дієвих порад для вітальні

При облаштуванні вітальні не слід забувати про її центральну частину – журнальний столик. Як не перетворити цей затишний куточок на сховище непотрібних речей – читайте у нашому матеріалі.

За журнальним столиком ми проводимо багато часу, але, на жаль, тут часто замість квітів чи іншого милого декору розташовані стоси зайвих речей. Оформлення журнального столика на стильний та зручний простір можна втілити всього за кілька кроків.

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Основи

Перш ніж приступити до облаштування столу у вітальні, підберіть речі, які для вас важливі або які ви хотіли б виділити. Гарні книги, підноси та свічки завжди добре тримати під рукою.

Миле оформлення / Фото pexels

Гра з висотою

Розставляючи стіл, зверніть увагу на висоту окремих елементів. Не потрібно, щоб усі аксесуари були в одній площині, тому пограйте з висотою. Помістіть вищий об’єкт безпосередньо на стільниці, а нижчий – наприклад, на стопку книг.

Розумна організація / Фото pexels

Трохи природи

Не забудьте виділити на журнальному столику трохи місця для природи, наприклад, гарний камінь, листя, живі квіти.

Рослини – завжди гарний вибір / Фото pexels

Контраст

Якщо ви хочете, щоб ваш журнальний столик був вишуканим і привертав увагу, скористайтеся контрастом. Якщо стіл круглий, аксесуари повинні бути кутовими, а якщо стіл квадратний, вибирайте більш м’які форми.

Гра на контрасті / Фото pexels

Все має значення

Подбайте про те, щоб стіл мав чудовий вигляд з усіх боків. Переставляйте, комбінуйте і не бійтеся жодних змін, тільки завдяки експериментам ви досягнете ідеального результату.

Чудове місце / Фото pexels