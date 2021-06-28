Як стильно облаштувати стіну за телевізором: фотоприклади

Декор стін в інтер'єрі завжди має велике значення, особливо, якщо це стіна за телевізором. Дизайнери використовують різноманітні прийоми для виділення цієї зони. Дізнавайтеся більше та черпайте натхнення із нашого матеріалу.

Телевізор у вітальні вважається не просто місцем або полицею для зберігання телевізора. Дизайнери завжди виділяють цю зону декором, відповідно до загального настрою у квартирі. Якщо ви шукаєте нові способи дати своїй вітальні другий шанс, то ця стаття саме для вас.

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1. Створіть дерев'яний фон

Незалежно від стилю деревина ніколи не вийде з моди. Наприклад, якщо у вас вітальня у стилі лофт, використання класичного дерева влучно поєднається з вашим інтер'єром. Якщо ж у вас інтер'єр у стилі прованс, тоді ви можете пофарбувати дерево відтінком білого кольору.

Дерев'яна панель за телевізором у вітальні / Фото urdesignmag.com

2. Додайте рамки для картин та стелажі

Підвісні стелажі додадуть функціоналу та естетики у ваш простір. Встановивши стелаж, ви отримаєте більше місця для зберігання, окрім телевізійного блоку, який розташований прямо під вашим телевізором. На висячі полички можна покласти що завгодно – від сімейних пам'ятних предметів, фотографій і навіть кошиків для зберігання.

Підвісні стелажі у зоні телевізора / Фото urdesignmag.com

3. Пофарбуйте стіну в чорний колір

Якщо ви за мінімалістичну тему, то, можливо, ви захочете пофарбувати стіну за телевізором в чорний колір. Якщо вам подобається яскрава атмосфера у своєму домі, то стіна, на якій тримається телевізор, також може виступати в ролі акцентної стіни. Ви можете пофарбувати її в будь-який колір.

Цікавий варіант із широкоформатним керамогранітом під мармур на стіні / Фото pinterest

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4. Використайте гіпсові панелі

Гіпсові панелі виглядають мінімалістично та стильно. Також це досить бюджетний варіант, ви можете обрати візерунок самостійно, чи комбінувати 2 різних.

Декор стіни за телевізором за допомогою гіпсових панелей / Фото інстаграм interior_ideas_home

5. Візерунок на стіні

Щоб додати родзинки вашому інтер'єру ви можете створити візерунок на стіні за допомогою різноманітних матеріалів чи простого фарбування. Додайте акцентні кольори й простір одразу виглядатиме стильнішим.

Стіна за телевізором із візерунком / Фото urdesignmag.com