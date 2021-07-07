Відсутність природного світла і низька стеля: як виправити недоліки дому за допомогою дизайну

Темні чи тісні приміщення, відсутність місць для зберігання, неестетичні батареї, велика кількість дротів та техніки, яку ви не використовуєте – все це може трапитися з вашою квартирою, навіть після дорогого і, здавалося б, продуманого ремонту. Зібрали поради експертів, які знають, як самостійно виправити недоліки.

Серед найпопулярніших способів – встановлення дзеркал та гра зі світлом. Також в перелік потрапили поради використовувати корзини та різноманітні баночки для зберігання дрібних речей. Повний список – далі.

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Меблі без ніжок у невисоких кімнатах



Використовуйте прості меблі без ніжок / Фото Unsplash

Якщо ви маєте справу з проблемою низьких стель, одна з перших речей, які потрібно зробити, – візуально подовжити довжину стін. За словами дизайнерів, найпростіший спосіб організувати це – відвести погляд від меблів, які стоять на підлозі та змістити акцент на підвішаних рослинах, світильниках чи вертикальних артоб'єктах.

Не використовуйте дивани на ніжках. Барні стільці та масивні стільниці – теж не ваша історія. Розмістіть в кімнаті пуфи та низькі журнальні столики.

Нейтральні кольори у тісних приміщеннях



Нейтральні тони можуть розширити маленьку кімнату / Фото Insider

Монохромна палітра замість візерунків та важких текстур – найпростіший спосіб візуально розширити кімнати. Крім цього, це чудовий спосіб зекономити на ремонті.

Використовуйте приховані сховища



Використовуйте увесь простір / Фото Insider

Можливо, ви використовуєте не всі стінки шафи. Так, внутрішня сторона дверцят може стати практичним сховищем для зберігання взуття, краваток, ременів і сумочок.

Приховайте зношену підлогу красивим килимком



Зношену підлогу легко перекрити килимком / Фото Insider

Якщо у вас немає можливості замінити або відполірувати зношену підлогу, найпростіший спосіб – перекрити непривабливі ділянки. Оскільки підлога залишається однією з найбільших поверхонь в просторі, правильно підібраний декоративний елемент, зможе внести відчуття свіжості та оновити загальний настрій приміщення.

Виділіть труби, надавши їм індустріальний вигляд



Як приховати труби у квартирі / Фото Insider

Замість того, щоб приховувати відкриті труби, зробіть їх предметом декору. Використайте металічну або золоту фарбу, щоб ваш дім нагадував сучасний лофт.

Відсутність природного світла можна виправити, встановивши декоративні дзеркала



Дзеркало розсіює світло / Фото Insider

Якщо у вашому будинку не вистачає природного денного світла, є кілька прийомів, щоб виправити цю неприємність. Насамперед додайте декоративне дзеркало на стіну, яка знаходиться біля вікна або біля нього. Це відіб'є світло та збільшить площу, на яку воно потраплятиме.

Другий крок – фарбування стін та стелі білосніжною фарбою.

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Звільніть простір кухонної шафи, перемістивши продукти в спеціальні баночки для зберігання



Реорганізація кухонного простору / Фото Unsplash

Якщо вам не вистачає місця для зберігання речей на кухні, ймовірно, настав час реорганізувати простір. Для початку витягніть з шаф усі продукти, крупи та спеції. Пересортуйте їх та сміливо викиньте все, що ви не плануєте використовувати через зміну смаків чи завершення терміну придатності.

Крупи, макарони та борошно з оригінальних упаковок варто пересипати в спеціальні місткості для зберігання. Зазвичай, вони займають менше площі та створюють чітко розподілене середовище, що звільняє додаткове місце.

Якщо у вас немає місця для зберігання постелі – купіть валізу



Обіграйте валізу в інтер'єрі / Фото Unsplash

Зменшіть потребу у шафі, купивши валізу для того, щоб тримати у ній додаткові комплекти постільної білизни. Сумки під ретро можуть стати стильним аксесуаром у підніжжя, а сучасніші варіанти легко приховати, помістивши їх під самим ліжком.

Розділіть простір на кілька зон

Якщо ви не знаєте, як використовувати великий простір квартири, подумайте, як розділити його на частини. Не бійтеся відсунути меблі від стін – ви можете спокійно помістити диван в центрі кімнати, щоб він розділяв вітальню від зони домашнього кабінету.

Використовуйте красиві коробки



Зберігайте дрібні речі в коробках / Фото Unsplash

Використовуйте коробки для всього, що засмічує простір: зарядні пристрої, канцелярське приладдя, пульти дистанційного управління. Це допоможе при пошуках дрібних речей, які завжди "ховаються" в неочікуваному місці.