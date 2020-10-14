Без кваліфікованої допомоги непросто зробити стильний, витриманий інтер'єр. Якщо ви все ж вирішили робити ремонт самотужки й прагнете обрати вишукані кольорові поєднання – скористайтеся порадами професійних дизайнерів.

З чого почати процес вибору відтінків, радить студія Antonov.

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Крок 1: Оберіть стиль



Деяк стилі мають стандартний набір кольорів / Фото Dreamhouse

Існують певні характерні кольори для різних типів інтер'єру. Наприклад, скандинавський стиль буде кардинально відрізнятися від східного.

Це допоможе конкретніше розуміти, які кольори вам потрібні.



Кухня у скандинавському стилі має нейтральні відтінки / Фото Dreamhouse

Крок 2: Оцініть свій простір



Світлі кольори розширюють приміщення / Фото Dreamhouse

Подумайте, яка кольорова гама підійде для нього краще: холодна чи тепла.

Холодні кольори візуально розширюють невелике приміщення, теплі – зменшують. Якщо обираєте між світлими й темними – від темних простір візуально звузиться.



Пастельні відтінки виглядають сучасно / Фото Dreamhouse

Крок 3: Визначте спосіб поєднання



Монохромний дизайн виглядає стильно / Фото Dreamhouse

Це може бути монохром – коли поєднують відтінки одного кольору. Для більш сміливого дизайну підійде контраст – два протилежні кольори, що доповнюють один одного.

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Окрім того, можна обрати тріаду – три кольори. У такому разі один буде основним, а два інших – акцентними.



В інтер'єрі поєднали три кольори / Фото Dreamhouse В інтер'єрі поєднали три кольори / Фото Dreamhouse



Яскравий інтер'єр краще виглядає у великих приміщеннях / Фото Dreamhouse Яскравий інтер'єр краще виглядає у великих приміщеннях / Фото Dreamhouse

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням