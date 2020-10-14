Як самостійно поєднати кольори в інтер'єрі: що кажуть дизайнери – фото
Без кваліфікованої допомоги непросто зробити стильний, витриманий інтер'єр. Якщо ви все ж вирішили робити ремонт самотужки й прагнете обрати вишукані кольорові поєднання – скористайтеся порадами професійних дизайнерів.
З чого почати процес вибору відтінків, радить студія Antonov.
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Крок 1: Оберіть стиль
Деяк стилі мають стандартний набір кольорів / Фото Dreamhouse
Існують певні характерні кольори для різних типів інтер'єру. Наприклад, скандинавський стиль буде кардинально відрізнятися від східного.
Це допоможе конкретніше розуміти, які кольори вам потрібні.
Кухня у скандинавському стилі має нейтральні відтінки / Фото Dreamhouse
Крок 2: Оцініть свій простір
Світлі кольори розширюють приміщення / Фото Dreamhouse
Подумайте, яка кольорова гама підійде для нього краще: холодна чи тепла.
Холодні кольори візуально розширюють невелике приміщення, теплі – зменшують. Якщо обираєте між світлими й темними – від темних простір візуально звузиться.
Пастельні відтінки виглядають сучасно / Фото Dreamhouse
Крок 3: Визначте спосіб поєднання
Монохромний дизайн виглядає стильно / Фото Dreamhouse
Це може бути монохром – коли поєднують відтінки одного кольору. Для більш сміливого дизайну підійде контраст – два протилежні кольори, що доповнюють один одного.
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Окрім того, можна обрати тріаду – три кольори. У такому разі один буде основним, а два інших – акцентними.
В інтер'єрі поєднали три кольори / Фото Dreamhouse
Яскравий інтер'єр краще виглядає у великих приміщеннях / Фото Dreamhouse
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