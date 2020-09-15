Хороше освітлення формує враження від простору й допомагає його візуально збільшити. Дизайнери мають кілька перевірених прийомів, що не залишають вас байдужими.

Світильники – один із найважливіших елементів дизайну інтер'єру, стверджує Archdaily.

Кілька яскравих джерел



Різні освітлювальні прилади допомагають зонувати приміщення / Фото Archdaily

Поширена помилка — встановлювати тільки одне централізоване джерело світла. Так кути приміщення поглине морок, воно здаватиметься незатишним і дискомфортним.

Великі напівтемні простори здаються меншими, ніж є насправді.

Більше вбудованих світильників



Діоди в стелі виглядають лаконічно й стримано / Фото Archdaily

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Лампи та діоди, заглиблені в стіну або стелю, роблять кімнату просторою і не крадуть зайве місце. Це чудове рішення для маленьких приміщень, де навіть скромні елементи декору можуть стискати або розрізати простір.

Увага на стіни



Сонячне сяйво часто використовують в інтер’єрі / Фото Archdaily

Спрямування світла на стіни кімнати – інтер'єрне рішення, що розсуває простір і робить його максимально привабливим. Для цього архітектори нерідко проєктують вікна й різноманітні люки в даху. Ефекту "миття стін світлом" можна досягти й за допомогою електричних засобів.

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Погляд вгору



Приміщення стає загадковим з прихованими вогниками / Фото Archdaily

Цікавого ефекту можна досягти, спрямувавши промені світильників догори. Підсвічують верхівки шаф, декоративні ніші, картини та інші, часто несподівані, предмети інтер'єру.

Це робить дизайн складнішим і цікавішим. Глядач хоче зазирнути "за горизонт", туди, звідки йде незвичайне сяйво.

Ефект задзеркалля



​Для збільшення простору не обійтися без дзеркал / Фото Unsplash

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Дзеркала подвоюють простір, а також відбивають світло, що робить кімнату більшою й візуально привабливою. Цю роль можуть взяти на себе й інші глянцеві поверхні, що змусять ваш дім буквально блищати.