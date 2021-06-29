25 хитрих рішень, які допоможуть розширити маленьку квартиру

Обмежений простір маленьких квартир вимагає ретельного планування, грамотного підходу та вміння відмовлятися від надмірностей в інтер'єрі. Сьогодні спробуємо з'ясувати в які речі справді корисно інвестувати гроші, а що займе й без того дорогоцінне місце.

Щоб ви не забули про жодну деталь та зекономили гроші на непотрібних меблях чи текстилю, дизайнери інтер'єрів склали спеціальний чек-лист, який допоможе правильно облаштувати невеликі приміщення. Зберігайте, щоб не загубити.

Читайте також Стильний дизайн для квартир площею до 50 квадратних метрів

Рослини



Вазони допоможуть організувати простір / Фото Pexels

Рослини не лише покращують мікроклімат, але й допомагають зонувати відкритий простір. Великі вазони здатні стати живою стіною між кухнею та їдальнею, або спальнею і гардеробом, а невеличкі рослини в вазах стануть розкішним доповненням до журнального столика чи підвіконня.

Вішалка для верхнього одягу біля входу

Вішалка стане своєрідним вказівником, де розпочинається та завершується вхідна зона.

Дзеркало в коридорі

Якщо ви прагнете розширити хол, достатньо встановити дзеркало в повний ріст. Щоб воно не відбивало безлад, доповніть його тумбою для зберігання взуття.

Встановіть в шафі спеціальні ящики для зберігання



Кошики для зберігання рушників і постільної білизни / Фото Pinterest

Простирадла, ковдри та рушники вимагають особливої впорядкованості. Щоб відділити їх від одягу, придбайте плетені кошики та встановіть їх на окремій поличці у шафі.

Журнальний столик

Здається, що це необов'язковий предмет, але вся справа в розмірах. Якщо у вас невелика квартира, вам знадобиться відповідний стіл перед диваном у вітальні. У вихідні ви прийматимете за ним гостей, а у будні тут зберігатимуться важливі для вас речі.

Крісла на тонких ніжках



Крісла на тонких ніжках можна знайти в колекціях IKEA / Фото Pexels

У невеликій квартирі неприпустимо встановлювати м'які крісла. Натомість – оберіть зручні кухонні стільці, на довгих, тонких ніжках.

Маленький стіл для невеличкої їдальні

Невеликий круглий стіл та 4 крісла – це все, що вам потрібно в цій зоні.

Мобільні меблі та мінімум кольорів

Врахуйте, що ваша їдальня та вітальня не можуть бути обставлені масивними і яскравими меблями, тому використайте мобільні предмети та мінімум кольорів.

Телевізор не у вітальні

Помістіть телевізор у спальній зоні. Так ви уникнете потреби розташовувати всі меблі вітальні в напрямку екрана й зекономите на цьому більше корисної площі.

Декоративний столик

Підвісна стільниця консолі та акуратне дзеркало практично не займуть місця, але додадуть вашій квартирі додаткове місце для зберігання книг, картин, косметики та аксесуарів.

Простір для зберігання кухонних девайсів



Передбачте місця для зберігання кухонних девайсів / Фото Pexels

Не буває забагато поличок. Тому, облаштовуючи кухню, переконайтеся, що всі опірні конструкції мають висувні ящики, секції для зберігання посуду, місце для зберігання овочів й сміттєвого відра.

Декор у коридорі

Невеличкі розміри вашої квартири не означають, що ви повинні відмовитися від декору. Рослини, дзеркала, картини та інші елементи можуть стати чудовим доповненням до однотонних стін коридору.

Маленька ванна

При оформленні невеликої ванни, намагайтеся розмістити навісні полки біля дверей. Нижче виділіть місце під кошик для білизни й пральну машинку.

Окрім дзеркала та полички для мила й зубної щітки, спробуйте додати функціональні тримачі для туалетного паперу над унітазом і тумбу під умивальником для зберігання резервної побутової хімії.

4 речі у спальні



Залишіть у спальні лише найголовніше / Фото Pexels

Не перенасичуйте спальню меблями. Чим вона вільніша, тим краще. Ліжко, гардероб, невелике крісло та комод – 4 речі, які необхідні в цій кімнаті.

Кондиціонер

Придбайте техніку для підтримання комфортного мікроклімату, оскільки в невеликих квартирах часто спостерігаються надмірно високі температури. Подбайте, щоб один прилад виконував якомога більше функцій.

До теми Як правильно обрати кондиціонер для дому: практичні поради

Відкритий простір

Не відокремлюйте кухню від вітальні стіною або перегородкою. Натомість – встановіть стильну барну стійку. Так ви отримаєте практичний і органічний поділ квартири на окремі зони.

Жалюзі

Підберіть світлі жалюзі, щоб вони відбивали світло та візуально розширювали простір квартири.

Забудьте про безліч тканин і фактур

А ось штори та тюль – не найкраще рішення. Те ж саме стосується килимка і подушок. Облаштовуючи невелике приміщення оберіть щось одне, аби ваша квартира не почала давити на вас різномаїттям принтів та фактур.

Інвестуйте в базову, але функціональну техніку

Невеликий робот-помічник, пралка з функцією сушарки, кухонна техніка 3 в 1 та відмова від того, чим ви не користуватиметеся в побуті, допоможуть зекономити місце у квартирі.

Вкладайтеся в дизайнерські речі

Оскільки це лімітоване та недешеве задоволення, вам не вдасться забити ними весь простір. А високоякісні матеріали, використанні для виготовлення дизайнерських меблів, подовжать час їх експлуатації.

Розумні технології



Одна річ полегшить взаємодію з простором / Фото Unsplash

Перетворіть свою невелику квартиру в розумний будинок. Купуйте гаджети, ліхтарі, динаміки, якими можна керувати дистанційно.

Зручний стелаж для одягу

Купіть стелаж з великою кількістю відділів, щоб зекономити місце на шафі.

Стаціонарні тримачі на внутрішніх підвіконнях

Якщо у вас немає балкона або тераси, облаштуйте на внутрішньому підвіконні стаціонарні тримачі для вазонів.

Ніяких торшерів



Обирайте підвісні світильники / Фото Pexels

Усі світильники в невеликих приміщеннях повинні кріпитися до стін або стелі. Будь-які штативи – це нераціонально використана площа.

Простий спосіб додати бонусну зону

Якщо ваша квартира невелика, але у вас є вільне місце біля вікна, розташуйте тут кабінет або бар. Для цього не потрібні додаткові атрибути, просто облаштуйте підвіконня відповідно до своїх цілей та помістіть перед ним барні табурети чи крісло.