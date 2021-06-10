Як розрахувати бюджет ремонту: поради архітекторів

Бюджет ремонту квартири – одна з найболючіших тем. Замовники часто приходять до архітектурних студій з завищеними очікуваннями та бажанням зекономити на кожному етапі процесу. Але кінцева ціна здебільшого встановлюється не самою студією, а є комплексом багатьох факторів. Детальніше про них – далі.

Ціна на ремонт квартири складається із вартості матеріалів, меблів, елементів оздоблення та ремонтних робіт. Вся необхідна для закупівлі інформація, знаходиться у специфікації – спеціальній таблиці із назвами, виробниками, постачальниками, кількістю, посиланнями та орієнтовною ціною на всі елементи, що присутні в проєкті.

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Чому ціна орієнтовна, а не точна

Бо вона дійсна на момент складання специфікації, а вартість матеріалів постійно зростає. Відтак, жодна студія не зможе надати гарантій, особливо, якщо ви приступите до ремонтних робіт через тривалий час.

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Сьогодні специфікація проєктів надзвичайно точна. Студії вписують туди всі необхідні елементи, від габаритних меблів до йоржика для унітазів. Якщо під час авторського нагляду ціна на якийсь елемент підвищиться, експерти допоможуть підібрати хороший аналог за вартістю, яка відповідатиме вашим бюджетам.

Також врахуйте, щоб в таблицю потрапили лише реальні предмети та деталі, інакше – вам доведеться довго шукати бажану річ, якої, ймовірно, навіть немає на ринку. Також ціну на матеріали може підвищити їх доставлення з-за кордону, тож опирайтеся на те, що можна дістати в Україні, а ще краще – намагайтеся підшукати постачальників зі свого міста.

На чому економити не можна

Якщо ви бачите, що ремонт виходить за межі встановленого бюджету, ви можете попросити підрядників знайти дешевші аналоги, закупити матеріали на ринках, які пропонують найдешевшу ціну або ж зекономити на робочій силі. В цьому немає нічого поганого, якщо це не вплине на якість, довговічність та безпеку.

Утім, існують категорії на яких економити категорично не можна. Це: