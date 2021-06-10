Як розмістити телевізор у вітальні: фотопідбірка вишуканих ідей

З масовим переходом на тонкі плазмові телевізори, стіни з екранами стали важливою частиною приміщень. Дизайн інтер'єрів швидко підлаштувався під цю зміну. Власники апартаментів хочуть, щоб телевізор займав почесне центральне місце у вітальні, а дизайн-проєкти роблять усе можливе, щоб розширити кут огляду.

До стінки за екраном телевізора та сусідньої фурнітури висувається чимало вимог. Інтер'єр повинен заховати усі дроти, ігрові консолі, мультимедійні пристрої. Щоб досягти сучасного вигляду вітальні та зробити стіну за телевізором максимально функціональною, дизайнери пропонують чимало виграшних рішень. Демонструємо деякі з них у нашій фотопідбірці.

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Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото Snuper Design

У цій вітальні підсвічується не тільки телевізор, але й настінна панель. Ця функція замінює камін, забезпечуючи відчуття затишку та теплого світла навіть тоді, коли сам екран вимкнений.



Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото home-designing



Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото Vizline Studio

Якщо ви бажаєте додати елемент розкоші, прикріпіть телевізор до панелей з ефектом мармуру. Сучасний камін, розташований збоку на низькій TV-тумбі доповнить елітне рішення. Журнальні столики в тон допоможуть підсилити мармуровий акцент.



Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото Home-designing



Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото Home-designing

Відкриті салатові книжкові полиці добре комбінують з цегляною кладкою, а телевізор, розміщений під ними на бетонній полиці, добре вписується в концепт сучасного лофту.



Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото Home-designing



Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото The November Design

Якщо у вас відкритий простір та немає стіни на яку можна повісити телевізор, подумайте про встановлення перегородки з вікнами.



Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото Home-designing



Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото Buro



Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото Home-designing



Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото Home-designing

Цей телевізор був встановлений на старій трубі димоходу від каміна. Завдяки рішенню в якому дерев'яні плити перекривають одна одну, стіна для екрана виглядає, ніби твір сучасного мистецтва.



Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото Home-designing



Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото Home-designing



Сучасні ідеї для встановлення телевізора / Фото Behance Matt Mielcarek

Чорна секція візерунку на стінах легко маскує вимкнений екран телевізора, роблячи вітальню вільнішою від речей.