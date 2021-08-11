Як розмістити меблі в новобудові: 6 основних правил

Коли ви завершили ремонт та готуєтеся переїхати в новий будинок, залишається фінішний етап – заповнити порожній простір. В цей момент варто правильно продумати процес умеблювання приміщення.

Якщо приступати до процесу умеблювання без допомоги спеціалістів, розставляння необхідних предметів може викликати багато питань. Щоб цей етап став простішим, зібрали основні правила, які зроблять вашу новобудову зручною та затишною.

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Знайдіть баланс



Досягніть балансу, з'єднавши різні фактури / Фото Pinterest

Розставлення меблів у новому будинку – це справжній виклик, оскільки ви ще не звикли до нової площі, висоти та кількості світла. Тому перше, що вам слід зробити – відшукати баланс, який підійде вашому помешканню.

Врахуйте розмір меблів та те, де ви будете їх розміщувати.

Ви повинні бути обережними, розміщуючи габаритні меблі в одному кутку, оскільки це перенавантажить простір. Приміром, фортепіано найкраще поєднати зі стільцем на тонких ніжках, а кутовий диван з невеличким журнальним столиком.

Складіть карту того, як ви пересуватиметеся домом



Передбачте те, як ви пересуватиметеся домом / Фото design milk

Розібратися з порожнім простором у новобудові значно легше, ніж зробити перестановку в обжитому приміщенні. По-перше, ви можете скласти орієнтовний план, в якому взаємопов'яжете зони, які виконують схожі функції: шафа та місце для зберігання прасувальної дошки, кошик для білизни та пральна машина, робочий трикутник на кухні (плита – раковина – холодильник) тощо. Враховуючи логістику, ви забезпечуєте собі порядок в майбутньому.

Притуліть меблі до стіни

Якщо ви хочете, щоб новобудова виглядала більшою, спробуйте притулити меблі до стін. Це особливо доречно, якщо ви купили предмети, які візуально зменшують простір.

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Також важливо переконатися, що між стінами та спинкою меблів є кілька сантиметрів вільного простору.

У просторих вітальнях не варто дотримуватися цього правила, навіть навпаки – розмістіть дивани якомога далі від стін та забезпечте зручний квадрат або коло для розмов із родичами чи гостями, які сидітимуть поруч.

Врахуйте функцію



Обирайте багатофункціональні меблі / Фото Pinterest

Врахуйте те, для чого призначена кімната та меблі. Наприклад, якщо ви хочете розмістити дивани у вітальні, ви можете скористатися попередньою порадою та розташувати їх так, щоб вони дивилися один на одного. Однак у цьому немає сенсу, якщо головна функція вітальні – перегляд телевізора.

Враховуйте висоту столу



Важливо підібрати стіл правильного розміру / Фото Pinterest

Під час розташування столів, слід пам'ятати про правило витягнутої руки. Якщо ви сидите на стільцях чи диванах, усім має бути зручно дотягуватися до поверхні столу.

Переконайтеся, що ваші столики мають таку ж висоту як і підлокітники стільців. Журнальні столики можуть бути такої ж висоти (або нижчими) за диванні сидіння.

Не забувайте експериментувати

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Замість того щоб зосередитися на одній ідеї, спробуйте поекспериментувати, переміщаючи предмети в різні зони. Таким чином ви зможете знайти ідеальну конфігурацію.