Щоб уникнути полуденного сонця, будинок розміщений в напрямку західної сторони. До того ж таке рішення допомогло архітекторам облаштувати тут внутрішній дворик з великою кількістю рослинності. Насадження зменшать вплив вітрів, зумовлених водою поблизу будинку. 

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Архітектура дому вдало комбінує велику кількість панорамних вікон, залізну масивну обшивку та андезитовий щебінь. Таке рішення водночас запобігає перегріву приміщення та забезпечує достатню кількість природного світла господарям дому.

Як розмістити котедж на ділянці
Ціль архітектора – добитися житлових приміщень як зовні, так і всередині / Фото Architizer

Як розмістити котедж на ділянці
Рослинність, яка була на ділянці до початку будівництва, стала чудовим садом / Фото Architizer

Рослинність, яка потрапила в приватну зону та сад з водоймою теж вдало вписуються в загальний ансамбль подвір'я. Замість того, щоб сперечатися з природою, архітектори слідують за нею. Так в просторі з'являються мінімалістичний місток, точкова підсвітка та ненав'язливий декор на воді.

Як розмістити котедж на ділянці
У домі поєднано багато благородних матеріалів / Фото Architizer

Як розмістити котедж
У домі поєднано багато благородних матеріалів / Фото Architizer

Одним з основних елементів фасаду є навіс для автомобілів. Загальну концепцію доповнюють й залізні ворота, які запрошують гостей до зовнішнього залу-тераси.

Як розмістити котедж
Масивні ворота / Фото Architizer

Як розмістити котедж
Масивні ворота / Фото Architizer

Як розмістити котедж
На подвір'ї теж є кілька повноцінних зон для відпочинку / Фото Architizer

Природний камінь, залізо, бетон й скло, використані в проєкті, – це благородні матеріали, які дозволили розділити простір. Саме за допомогою гри з текстурами, архітекторам вдалося виділити технічну зону будинку. Це, до речі, єдине приміщення, розташоване на верхньому рівні, яке, завдяки монотонній залізній обшивці, ніяк не псує горизонтальність концепту. 

Як розмістити котедж
Рішення, яке об'єднує перший та другий поверх /Фото Architizer

Як розмістити котедж
Сходи до технічної зони / Фото Architizer

Тюль, штори та автоматизовані жалюзі допоможуть уникнути сонця в зоні кухні-їдальні у літній період, а вітальня, в якій розташований великий телевізор, захищена від спеки садом. 

Зона столової
Зона столової / Фото Architizer

Зона столової
Зона столової / Фото Architizer

Зона вітальні
Зона вітальні / Фото Architizer

Як розмістити котедж
Різноманітність природних елементів допомогли архітекторам виконати поставлене завдання / Фото Architizer