Щоб уникнути полуденного сонця, будинок розміщений в напрямку західної сторони. До того ж таке рішення допомогло архітекторам облаштувати тут внутрішній дворик з великою кількістю рослинності. Насадження зменшать вплив вітрів, зумовлених водою поблизу будинку.

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Архітектура дому вдало комбінує велику кількість панорамних вікон, залізну масивну обшивку та андезитовий щебінь. Таке рішення водночас запобігає перегріву приміщення та забезпечує достатню кількість природного світла господарям дому.



Ціль архітектора – добитися житлових приміщень як зовні, так і всередині / Фото Architizer



Рослинність, яка була на ділянці до початку будівництва, стала чудовим садом / Фото Architizer

Рослинність, яка потрапила в приватну зону та сад з водоймою теж вдало вписуються в загальний ансамбль подвір'я. Замість того, щоб сперечатися з природою, архітектори слідують за нею. Так в просторі з'являються мінімалістичний місток, точкова підсвітка та ненав'язливий декор на воді.



У домі поєднано багато благородних матеріалів / Фото Architizer



У домі поєднано багато благородних матеріалів / Фото Architizer

Одним з основних елементів фасаду є навіс для автомобілів. Загальну концепцію доповнюють й залізні ворота, які запрошують гостей до зовнішнього залу-тераси.



Масивні ворота / Фото Architizer



Масивні ворота / Фото Architizer



На подвір'ї теж є кілька повноцінних зон для відпочинку / Фото Architizer

Природний камінь, залізо, бетон й скло, використані в проєкті, – це благородні матеріали, які дозволили розділити простір. Саме за допомогою гри з текстурами, архітекторам вдалося виділити технічну зону будинку. Це, до речі, єдине приміщення, розташоване на верхньому рівні, яке, завдяки монотонній залізній обшивці, ніяк не псує горизонтальність концепту.



Рішення, яке об'єднує перший та другий поверх /Фото Architizer



Сходи до технічної зони / Фото Architizer

Тюль, штори та автоматизовані жалюзі допоможуть уникнути сонця в зоні кухні-їдальні у літній період, а вітальня, в якій розташований великий телевізор, захищена від спеки садом.



Зона столової / Фото Architizer



Зона столової / Фото Architizer



Зона вітальні / Фото Architizer



Різноманітність природних елементів допомогли архітекторам виконати поставлене завдання / Фото Architizer