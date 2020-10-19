Невеликі зміни в інтер'єрі можна робити щосезону. Це цікаво дітям і дорослим – адже так можна відчути "на смак" кожну пору року. Сьогодні існує чимало варіантів декору для будь-якого бюджету.

Як можна прикрасити своє помешкання восени? Почніть з вікон та підвіконня, де можна розташувати цікавий декор.

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Гірлянда з листя



Найпростіший приклад гірлянди на вікно / Фото Dekormyhome

Зробити її надзвичайно просто. Потрібно зібрати кольорове листя та висушити його під пресом. Пригадайте, як ще в школі сушили кленові листочки під стосом книжок.

Щоб зробити листя більш стійким, можна пофарбувати його прозорим лаком для нігтів або… побризкати лаком для волосся. Так воно стане блискучим і міцним.



Можна придбати тематичний осінній декор / Фото Unsplash

Не забудьте, що всі ці процедури потрібно проводити в добре провітрюваному приміщенні, а ще краще – на відкритому повітрі. Дайте листочкам висохнути перед тим, як заносити їх в дім.

Далі з'єднайте листя в гірлянду на власний смак – можна зробити градієнт за кольорами або поєднати контрастні листочки в шаховому порядку.

Тематична композиція на підвіконні



Використовуйте різні милі іграшки для створення настрою / Фото Unsplash

Для цього знадобиться усе, на що здатна ваша фантазія. Листя, квіти, гілки, осінні плоди, шишки, яблука, горіхи – будь-що може прикрасити ваше вікно.

Краще не поєднувати в одній композиції сухі елементи й такі, що повинні стояти у воді – такий декор буде недовговічним. Оберіть єдиний стиль і підготуйте відповідні матеріали. Найкраще – попередньо висушити гілочки з ягодами й листя при кімнатній температурі.



Скляні банки чудово підходять для творчості / Фото Dekormyhome

До композиції можна додати свічки, декоративне намисто, дерев'яні написи, м'які іграшки – комбінуйте все, що знайдете в домі.

Свічки у красивих підсвічниках



Без свічок не обійтися при створенні осіннього декору / Фото Unsplash

Коли вечори стають темними й холодними, усі люблять запалювати свічки. Створіть декоративні підсвічники, що підкреслять осінню атмосферу в домі.

Для цього можна використати звичайні скляні банки й оздобити їх жовтим листям. Крім того, можна використати різноманітні спеції як декор: візьміть палички кориці й обклейте ними невелику склянку.

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Такий декор виконує роль аромалампи / Фото toybytoy.com

Свічка при нагріванні буде нагрівати й корицю – дім наповнить святковий осінній аромат.



Гарбуз і пряні трави також актуальні для декору восени / Фото Unsplash

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням