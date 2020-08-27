Облицювання кімнати чи навіть цього будинку плакатами може бути одночасно дешевим та оригінальним рішенням. Попри стереотип, що такий декор властивий лише підліткам, до цього процесу можна підійти творчо та використати різні варіації оформлення стін. Як прикрасити кімнату плакатами – читайте в матеріалі.

Окрім плакатів відомих зірок різноманітних музичних жанрів, існують також більш нейтральні постери різних розмірів, повідомляє Дизайн 24.

Вас зацікавить: Як постелити теплий лінолеум вдома: покрокова інструкція – фото

Все, що вам потрібно зробити, це з'ясувати, які теми будуть цікаві і підійдуть для вашого інтер'єру та вибрати колір і розмір.



Не обов'язково перевантажувати інтер'єри / Фото Homester

Як прикрасити кімнату плакатами – ідеї

Підготовка



Складіть макет стіни і розставте на ньому постери / Фото Bonava

Спочатку варто визначити яку саме кімнату чи стіну ви плануєте декорувати. Пізніше треба вирішити скільки саме плакатів вам потрібно. Чи це буде багато маленьких, чи один великий або ж постери різних розмірів.

Зверніть увагу на колір стін та їхню сумісність з майбутнім декором, визначте на якій висоті висітимуть постери. Найкращим варіантом буде скласти макет.

Призначення



Відмінний варіант для дитячої кімнати / Фото Dizainexpert

Плакати та постери можуть бути використані як у вітальні, так і на кухні, спальні, їдальні чи навіть передпокою.

Такий декор може виконувати лише функцію прикраси або навіть бути корисним. Популярними є постери з латинським алфавітом, чи табличка множення.

Стилі



Лофт – ідеальний стиль для використання плакатів / Wildberries

Перед облицюванням кімнати постерами чи плакатами зверніть особливу увагу на дизайн вашої квартири.

Логічним буде використовувати такий елемент декору в стилі еклектика, лофт, гранж, індустріальному, та навіть мінімалізмі. В таких випадках постери гармонійно доповнюватимуть ваше помешкання.

Читайте також: Стиль авангард в інтер'єрі: особливості та правила облаштування – фото

Найменш сумісними з плакатами стилями є прованс, класичний або кантрі.