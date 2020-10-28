5 способів прикрасити квартиру на Геловін: поради дизайнерів
Святкування Геловіну щороку стає все популярнішим в Україні. Тому дизайнери не залишаються осторонь і пропонують власні варіанти неординарних і містичних змін в інтер'єрі.
Як підготувати свій дім до цього затишного осіннього свята, розповідає Дизайн 24.
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Прикрасьте інтер'єр свічками
Свічки допоможуть зробити містичну атмосферу / Фото anydaylife.com
Сьогодні модно створювати зі свічок псевдокаміни. Для цього потрібно взяти якомога більше свічок і розмістити їх на жаростійкій поверхні – наприклад, металевій таці, керамічному тарелі тощо.
Пам'ятайте про правила пожежної безпеки: не розміщуйте свічки біля легкозаймистих предметів, зокрема, штор і тюлю. Також ніколи не лишайте запалені свічки без нагляду.
Зробіть інсталяції з підручних матеріалів
Звичні речі з нестандартних матеріалів / Фото blog.comfy.ua
Сплетіть традиційні гарбузи з лози, або склейте їх з пап'є-маше. Процес творення звичних символів свята з кардинально нових матеріалів точно сподобається дітям.
Також можна виготовити містичні предмети великих розмірів. Наприклад, зробіть велетенські отруйні гриби з гнучкого дроту й обклейте їх тканиною або папером.
Можна додати містичності за допомогою неонових світильників / Фото museum-design
Зробіть привидів з марлі, кажанів зі старих джинсів і павутиння з риболовної сітки.
Також можна пошити "пряничного чоловічка" з непотрібної тканини. Вставте всередину дріт – так він зможе "рухати" руками й ногами. Розмалюйте іграшку, як справжнє печиво і не забудьте зробити йому страшний вираз обличчя.
Така моторошна іграшка точно сподобається дітям / Фото Liveinternet
Наклейте на вікна власну історію
Стильно виглядає повністю чорна аплікація / Фото blog.comfy.ua
Придумайте сюжет, героїв і декорації. Виріжте все це з паперу й наклейте на вікна.
Дизайнери радять не робити деталі надто дрібними. Використовуйте вікно як суцільне полотно, нехай герої будуть добре помітними на ньому.
Можна зробити аплікацію різнокольоровою, а можна навпаки, вирізати усе з паперу одного кольору. Другий варіант виглядатиме більш стильно.
Створіть святковий шалаш
Шалаш додасть затишку оселі / Фото zen.yandex
Діти полюбляють створювати різноманітні будиночки й шалаші у квартирі. Приєднайтеся до них і на деякий час теж пориньте в дитинство.
Використовуйте усе, що є під рукою. Зробіть шалаш з покривал, неодмінно покладіть туди гірлянду або підвішайте світильник у вигляді лампочок. Для зручного сидіння покладіть на підлогу подушки.
Гірлянда з лампочками додасть атмосфери будь-якому святу / Фото olx
Щоб додати ще більше святкової атмосфери, поставте біля входу гарбузового Джека.
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Прикрасьте квартиру постерами
Приклад постеру для Геловіну / Фото Canva
Сьогодні в інтернеті існує чимало чудових шаблонів, у яких можна створити постери зі святковими картинками й довільним текстом.
Видрукуйте їх на папері чи картоні та розвішайте на стінах. Такі постери можна створювати для різних свят – вони замінять листівки й стануть чудовою згадкою про святкування в колі родини.
Стильна листівка до свята / Фото postermywall.com
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