Святкування Геловіну щороку стає все популярнішим в Україні. Тому дизайнери не залишаються осторонь і пропонують власні варіанти неординарних і містичних змін в інтер'єрі.

Як підготувати свій дім до цього затишного осіннього свята, розповідає Дизайн 24.

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Прикрасьте інтер'єр свічками



Свічки допоможуть зробити містичну атмосферу / Фото anydaylife.com

Сьогодні модно створювати зі свічок псевдокаміни. Для цього потрібно взяти якомога більше свічок і розмістити їх на жаростійкій поверхні – наприклад, металевій таці, керамічному тарелі тощо.

Пам'ятайте про правила пожежної безпеки: не розміщуйте свічки біля легкозаймистих предметів, зокрема, штор і тюлю. Також ніколи не лишайте запалені свічки без нагляду.

Зробіть інсталяції з підручних матеріалів



Звичні речі з нестандартних матеріалів / Фото blog.comfy.ua

Сплетіть традиційні гарбузи з лози, або склейте їх з пап'є-маше. Процес творення звичних символів свята з кардинально нових матеріалів точно сподобається дітям.

Також можна виготовити містичні предмети великих розмірів. Наприклад, зробіть велетенські отруйні гриби з гнучкого дроту й обклейте їх тканиною або папером.



Можна додати містичності за допомогою неонових світильників / Фото museum-design

Зробіть привидів з марлі, кажанів зі старих джинсів і павутиння з риболовної сітки.

Також можна пошити "пряничного чоловічка" з непотрібної тканини. Вставте всередину дріт – так він зможе "рухати" руками й ногами. Розмалюйте іграшку, як справжнє печиво і не забудьте зробити йому страшний вираз обличчя.



Така моторошна іграшка точно сподобається дітям / Фото Liveinternet

Геловін (старе – Хелловін, англійською – Halloween) – вечір усіх святих. Свято символізує зв'язок між живими й мертвими, існування двох світів: земного і невидимого. В Україні Геловін почали святкувати зі здобуттям незалежності – тоді почала відбуватися активна американізація культури. Також цей день символізує закінчення теплої пори року й перехід до зими, холоду й панування темряви. У різних культурах цей день також називають Самайн або Самхейн.

Наклейте на вікна власну історію



Стильно виглядає повністю чорна аплікація / Фото blog.comfy.ua

Придумайте сюжет, героїв і декорації. Виріжте все це з паперу й наклейте на вікна.

Дизайнери радять не робити деталі надто дрібними. Використовуйте вікно як суцільне полотно, нехай герої будуть добре помітними на ньому.

Можна зробити аплікацію різнокольоровою, а можна навпаки, вирізати усе з паперу одного кольору. Другий варіант виглядатиме більш стильно.

Створіть святковий шалаш



Шалаш додасть затишку оселі / Фото zen.yandex

Діти полюбляють створювати різноманітні будиночки й шалаші у квартирі. Приєднайтеся до них і на деякий час теж пориньте в дитинство.

Використовуйте усе, що є під рукою. Зробіть шалаш з покривал, неодмінно покладіть туди гірлянду або підвішайте світильник у вигляді лампочок. Для зручного сидіння покладіть на підлогу подушки.



Гірлянда з лампочками додасть атмосфери будь-якому святу / Фото olx

Щоб додати ще більше святкової атмосфери, поставте біля входу гарбузового Джека.

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Прикрасьте квартиру постерами



Приклад постеру для Геловіну / Фото Canva

Сьогодні в інтернеті існує чимало чудових шаблонів, у яких можна створити постери зі святковими картинками й довільним текстом.

Видрукуйте їх на папері чи картоні та розвішайте на стінах. Такі постери можна створювати для різних свят – вони замінять листівки й стануть чудовою згадкою про святкування в колі родини.



Стильна листівка до свята / Фото postermywall.com

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням