Як прикрасити дім за допомогою книг: підбірка естетичних ідей

Якщо у вас вдома багато книг, ви можете використати їх для створення великої бібліотеки, а примірники неактуальної літератури або старі журнали, можуть стати крутим декором. Розповідаємо, як організувати простір для зберігання книг, щоб це виглядало сучасно та лаконічно.

Традиційно книги виставляють на стелажах вертикально, так, щоб було видно лише корінець. Утім, ви не зобов'язані дотримуватися цього стандарту, особливо, якщо ваша ціль – створити бібліотеку, яка привертатиме увагу.

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Горизонтальний спосіб зберігання

Найпростіший спосіб "зламати систему" – скласти книги горизонтально, утворивши на журнальному столику (чи навіть підлозі), стопки різної висоти.



Горизонтальне зберігання книг не вимагає стелажів та столиків / Фото Pinterest

Відкриті книги

Ще один цікавий спосіб – розмістити книги на столі, виділивши ті, які відрізняються стильними обкладинками. Також ви можете залишити якусь із книг відкритою, особливо, якщо її прикрашає красива ілюстрація чи фотографія.



Поставте кілька книг з красивими обкладинками на журнальний столик / Фото Pinterest

Гра з форматами

Більшість видавництв випускають книги стандартного розміру (14 x 21 сантиметра або 16 x 23 сантиметри). Книги, присвячені мистецтву, архітектурі і фотографії зазвичай трохи більші. Дитяча література нерідко випускається в квадратних форматах. А зручні "кишенькові книги" мають розмір 11 x 18 сантиметрів.

Таке різномаїття розмірів допоможе при оформленні декору. Ви можете створити асиметричну композицію, зібравши книги різних розмірів та кольорів та розташувати їх на стелажі в довільному порядку.



Підберіть книги одного кольору / Фото Pinterest

Спеціально обладнані зони в нестандартних кутках квартири

Ми звикли, що книги повинні зберігатися в вітальні або спальні, але кухня чи коридор – нічим не гірше приміщення для того, щоб облаштувати тут бібліотеку.



Книги зберігаються під відкритими полицями для посуду / Фото Pinterest



Підставка для книг зонує простір / Фото Pinterest

Економія місця

Якщо книг стало занадто багато, ви можете обладнати для них спеціальний стелаж, який одночасно виконуватиме функцію зручної канапи.



Ідеальне рішення для економії місця / Фото Pinterest

Старі книги

Книги з порваними сторінками або неактуальна література, успадкована від попередніх поколінь, може стати основою креативних прикрас. Ви можете повісити відкриту книгу на стіну або зробити картину з окремих сторінок, помістивши їх в рамки.

Ще один спосіб скористатися цими книгами – створити з них меблі. Книги можуть стати альтернативою журнального столика чи приліжкової тумби.



Спробуйте використати книги для декору / Фото Pinterest

Як подовжити життя книг



Як правильно розташувати книги / Фото Pinterest