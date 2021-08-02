Традиційно книги виставляють на стелажах вертикально, так, щоб було видно лише корінець. Утім, ви не зобов'язані дотримуватися цього стандарту, особливо, якщо ваша ціль – створити бібліотеку, яка привертатиме увагу.
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Горизонтальний спосіб зберігання
Найпростіший спосіб "зламати систему" – скласти книги горизонтально, утворивши на журнальному столику (чи навіть підлозі), стопки різної висоти.
Горизонтальне зберігання книг не вимагає стелажів та столиків / Фото Pinterest
Відкриті книги
Ще один цікавий спосіб – розмістити книги на столі, виділивши ті, які відрізняються стильними обкладинками. Також ви можете залишити якусь із книг відкритою, особливо, якщо її прикрашає красива ілюстрація чи фотографія.
Поставте кілька книг з красивими обкладинками на журнальний столик / Фото Pinterest
Гра з форматами
Більшість видавництв випускають книги стандартного розміру (14 x 21 сантиметра або 16 x 23 сантиметри). Книги, присвячені мистецтву, архітектурі і фотографії зазвичай трохи більші. Дитяча література нерідко випускається в квадратних форматах. А зручні "кишенькові книги" мають розмір 11 x 18 сантиметрів.
Таке різномаїття розмірів допоможе при оформленні декору. Ви можете створити асиметричну композицію, зібравши книги різних розмірів та кольорів та розташувати їх на стелажі в довільному порядку.
Підберіть книги одного кольору / Фото Pinterest
Спеціально обладнані зони в нестандартних кутках квартири
Ми звикли, що книги повинні зберігатися в вітальні або спальні, але кухня чи коридор – нічим не гірше приміщення для того, щоб облаштувати тут бібліотеку.
Книги зберігаються під відкритими полицями для посуду / Фото Pinterest
Підставка для книг зонує простір / Фото Pinterest
Економія місця
Якщо книг стало занадто багато, ви можете обладнати для них спеціальний стелаж, який одночасно виконуватиме функцію зручної канапи.
Ідеальне рішення для економії місця / Фото Pinterest
Старі книги
Книги з порваними сторінками або неактуальна література, успадкована від попередніх поколінь, може стати основою креативних прикрас. Ви можете повісити відкриту книгу на стіну або зробити картину з окремих сторінок, помістивши їх в рамки.
Ще один спосіб скористатися цими книгами – створити з них меблі. Книги можуть стати альтернативою журнального столика чи приліжкової тумби.
Спробуйте використати книги для декору / Фото Pinterest
Як подовжити життя книг
Як правильно розташувати книги / Фото Pinterest
- Зберігайте книги виключно в сухих приміщеннях.
- Не притуляйте книги до стіни, щоб уникнути утворення цвілі.
- Тривале перебування під сонячними променями може пошкодити обкладинку та сторінки.
- Не використовуйте для домашньої бібліотеки місця, де багато пилу, наприклад, балкони. Якщо ж це приміщення закрите від дороги та ідеально підходить для встановлення стелажа – забезпечте тут регулярне прибирання.