Лайфхак для дому: одна річ, яка допоможе прибрати за 10 хвилин

Вологі серветки – дешевий та незамінний помічник в побуті. Якщо вам необхідно поприбирати на лічені хвилини та добратися у важкодоступні місця, спробуйте скористатися цим нехитрим лайфхаком.

Багаторазові серветки з мікрофібри добре борються з пилом, утім, вони швидко забруднюються, вимагають постійного прання та частого оновлення. Щоб зекономити кошти та час, професійні клінери вигадують швидкі способи прибирання.

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Вологі серветки для прибирання



Використання вологих серветок в побуті / Фото Pexels

Щоб підтримувати чистоту в приміщенні, вам знадобляться:

вологі антибактеріальні серветки для кухні;

ароматизовані серветки для витирання пилу з будь-яких поверхонь;

спеціальні вологі серветки з антистатичним ефектом проти розводів, щоб протирати поверхні, які притягують ворсинки.

Головний лайфхак полягає в простоті їх використання: ви добиваєтеся бажаного результату без кількох видів мийних засобів та без прання витратних матеріалів.

Особливо зручно використовувати вологі серветки для прибирання кухні. Після кожного приготування їжі, достатньо протерти всі поверхні біля плити та забути про генеральне прибирання. Якщо обмотати серветкою зубочистку, ви з легкістю очистите важкодоступні місця: щілину між газовою плитою та стільницею, прорізи, залишені через неправильний монтаж тумб чи шви між покриттям фартуха. Оперативне використання цього способу вбереже вас від застарілих крапельок жиру та липких поверхонь.

Для чого підійде волога серветка на кухні:

кахельна плитка;

кнопки і ручки плити;

духовка;

мікрохвильова піч;

фасад холодильника;

фасад мультиварки;

раковина;

стільниця;

дитячий стілець;

фасади електрочайника, кавомолки, тостера та іншої дрібної техніки;

верхні поверхні кухонних шафок (раз на тиждень);

швидка допомога для виведення свіжих жирних плям з підлоги;

жалюзі;

пральна машина.

Коли не варто застосовувати вологі серветки

Виробники вологих серветок уточнюють, що використання продукту може пошкодити алюмінієві вироби, дерево та поверхні, не покриті лаком. Якщо ви вагаєтеся, краще провести тест на невеличкій ділянці виробу й лише у разі відсутності реакції, приступати до миття. Якщо поверхня, очищена серветками, безпосередньо контактує з їжею – її потрібно додатково промити. Також швидке миття протипоказано для посуду й поверхонь для нарізання.