Є справи, які можна робити раз на місяць – і ваш дім буде сяяти чистотою. Пропонуємо перелік хатніх справ, які потрібно робити щомісяця.

Зазвичай ці справи потребують деякої зосередженості та підготовки. Вони охоплюють прибирання неочевидних місць: вентиляторів, верхівок шаф, зони під ліжками тощо.

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Протріть люстри та вентилятори на стелі



Щомісяця витирайте пил зі світильників / Фото Svitanok

Зазвичай ці предмети ніхто не чистить під час повсякденного прибирання. А люстри збирають чимало пилу, бруду й павутиння. Тому намагайтеся раз на місяць витирати їх ганчіркою, а хоча б раз на рік – мити водою з милом.

Вентиляційні отвори

На решітках вентиляційних отворів збирається чимало пилу, жиру та бруду. Тому знімайте та промивайте їх щомісяця. Якщо решітки закріплені так, що їх неможливо зняти – хоча б ретельно витирайте їх спершу мокрою ганчіркою, потім сухою.

Жалюзі

Горизонтальні жалюзі збирають на себе як вуличний пил, так і пил у помешканні. Тому обов'язково приділяйте увагу їх чистоті раз на місяць.

Вікна

Звісно, навряд чи ви будете мити вікна кожного місяця. Однак потрібно хоча б регулярно протирати підвіконня, рами, а також скло, якщо на ньому є пил, жирні плями, розводи тощо.

Пил у важкодоступних місцях



Потрібно витирати пил під ліжком та пилососити шафи й тумби / Фото Design-homes

Раз на місяць потрібно залізти під ліжка, відсунути шафи тощо. Пил, що накопичується під ними, потрібно регулярно прибирати.

Пропилососьте меблі зсередини

Всередині диванів, шафок, тумб також накопичується пил, рештки їжі тощо. Тому пилососьте усі місця, де це можливо.

Чисті стіни



Стіни також потрібно мити / Фото Gidpokraske

Так, стіни теж потрібно витирати та мити час від часу. Особливо це стосується стін у ванній кімнаті, на кухні, в зоні їдальні тощо. Вимийте стіни, щоб знищити бризки, що на них потрапляють.

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Виперіть обшивку диванів та килими

Сьогодні існує чимало різних засобів, що дозволяють легко освіжити текстиль в домашніх умовах. Якщо ваші дивани або килими вкриваються плямами, раз на місяць можна влаштувати їм легке прання.