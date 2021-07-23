Як правильно використати шкіру в інтер'єрі: стильні ідеї декору

23 липня 2021 , 17:58
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Джерело:

інстаграм design dizart

Шкіра в інтер'єрі завжди була ознакою шику та розкоші. Але сучасний дизайн передбачає використання цього матеріалу не лише на диванах, кріслах та канапах.

Сьогодні шкіра використовується для обробки стін, стелі та підлоги, а також для створення окремих предметів декору. Ці елементи виглядають "легшими" у порівнянні зі своїми попередниками, вони вписуються в різні стилі, мають різноманітну форму та кольори. 

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Шкіра та високоякісна екошкіра можуть прослужити протягом тривалого періоду. Серед інших переваг матеріалу – простота прибирання. Розливши щось на шкіру, ви просто можете протерти забруднене місце вологою серветкою

Використання 

Сучасні шкіряні меблі 


Шкіряне крісло / Фото Pinterest 


Шкіряні сучасні меблі / Фото Pinterest

Шкіряні настінні панелі 


Шкіряна оббивка стін / Фото Pinterest 

Декор 

Оббивка – не єдине призначення шкіри в інтер'єрі. Декор та фурнітура також добре поєднуються зі шкіряними елементами.  


Декор зі шкіри / Фото інстаграм design dizart


Декор зі шкіри / Фото інстаграм design dizart


Декор зі шкіри / Фото інстаграм design dizart

 

Автор: Юлія Бабич