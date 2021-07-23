Сьогодні шкіра використовується для обробки стін, стелі та підлоги, а також для створення окремих предметів декору. Ці елементи виглядають "легшими" у порівнянні зі своїми попередниками, вони вписуються в різні стилі, мають різноманітну форму та кольори.

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Шкіра та високоякісна екошкіра можуть прослужити протягом тривалого періоду. Серед інших переваг матеріалу – простота прибирання. Розливши щось на шкіру, ви просто можете протерти забруднене місце вологою серветкою.

Використання

Сучасні шкіряні меблі



Шкіряне крісло / Фото Pinterest



Шкіряні сучасні меблі / Фото Pinterest

Шкіряні настінні панелі



Шкіряна оббивка стін / Фото Pinterest

Декор

Оббивка – не єдине призначення шкіри в інтер'єрі. Декор та фурнітура також добре поєднуються зі шкіряними елементами.



Декор зі шкіри / Фото інстаграм design dizart



Декор зі шкіри / Фото інстаграм design dizart



Декор зі шкіри / Фото інстаграм design dizart