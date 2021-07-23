Сьогодні шкіра використовується для обробки стін, стелі та підлоги, а також для створення окремих предметів декору. Ці елементи виглядають "легшими" у порівнянні зі своїми попередниками, вони вписуються в різні стилі, мають різноманітну форму та кольори.
Цікаво Як забезпечити ідеальний мікроклімат оселі: 5 дієвих способів
Шкіра та високоякісна екошкіра можуть прослужити протягом тривалого періоду. Серед інших переваг матеріалу – простота прибирання. Розливши щось на шкіру, ви просто можете протерти забруднене місце вологою серветкою.
Використання
Сучасні шкіряні меблі
Шкіряне крісло / Фото Pinterest
Шкіряні сучасні меблі / Фото Pinterest
Шкіряні настінні панелі
Шкіряна оббивка стін / Фото Pinterest
Декор
Оббивка – не єдине призначення шкіри в інтер'єрі. Декор та фурнітура також добре поєднуються зі шкіряними елементами.
Декор зі шкіри / Фото інстаграм design dizart
Декор зі шкіри / Фото інстаграм design dizart
Декор зі шкіри / Фото інстаграм design dizart