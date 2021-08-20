Як правильно розмістити коврик у вітальні, їдальні та спальні: поради з фотоприкладами

Перше, що слід зробити перед умеблюванням приміщення, вирішити, де розташовуватимуться килими. Знайти ідеальне рішення для вашого приміщення може бути складно, тому ми вирішили допомогти визначитися з правильним розміром для різних кімнат. Зберігайте корисну пам'ятку!

Зонування простору – така ж важлива функція килима, як і естетичність, яку він вносить в приміщення. Вибираючи килим, важливо враховувати площу, меблі, які стоятимуть в цій зоні, а також зв'язок між усіма елементами інтер'єру.

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Щоб не прорахуватися з розміром, спробуйте заздалегідь виміряти параметри, наклеївши на підлогу малярський скотч та вимірявши отриману площу. Заміри допоможуть обрати правильний розмір килима в магазині.

Як розташувати килим в їдальні

Схематичне розташування килима в їдальні / Фото House Beautiful

Килим в їдальні повинен повністю об'єднати зону столу. Бажано розташовувати його по середині та переконатися, що стіл та стільці не виходять за його межі. При цьому врахуйте, що задні ніжки стільців повинні розташовуватися на килимі навіть тоді, коли на них хтось сидить.

Як розташувати килим в їдальні / Фото Pinterest

Якщо ви не знаєте, який розмір обрати, висуньте усі стільці навколо столу, їх задні ніжки стануть ідеальним маркером.

Як розташувати килим у вітальні

Схематичне розташування килима у вітальні / Фото House Beautiful

Підібрати килимок для вітальні – дещо складніше завдання, оскільки його розмір залежить від площі простору та ваших планів щодо використання приміщення. Загалом є 3 базові сценарії, які допоможуть вам придбати правильний килим:

Для невеликих віталень ви можете вибрати килимок, який розміститься між меблями або під журнальним столиком.

У кімнатах середнього розміру купіть килимок трохи більшого розміру та розмістіть на ньому диван. При чому робити це потрібно так, щоб на килимі розташовувалися лише передні ніжки.

У просторих вітальнях килим повинен обрамлювати максимум простору.

Килим у великій вітальні / Фото Pinterest

Якщо ви намагаєтеся розділити різні зони відкритої вітальні, спробуйте використати відразу кілька килимів.

Як розташувати килим у спальні

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Схематичне розташування килима у спальні / Фото House Beautiful

Розмір килима для спальні залежить від розміру ліжка. Якщо ваше ліжко розміру "queen-size" варіює від 2 – 3 метрів, варто обрати килим довший на 1 метр.

Що стосується розміщення килимка, є кілька базових варіантів, але найкращий з них – підкласти килим під ліжко. Вам потрібно покласти килимок перпендикулярно до місця, де розташовуватиметься ліжко й дотягнути його до приліжкових тумб, зупинившися перед ними. Рівно по центрі килима встановіть саме спальне місце.

Доріжка замість килима у спальні / Фото Pinterest

Якщо ви не хочете витрачатися на великий килим, просто встановіть 2 прямокутні доріжки по обидві сторони ліжка.