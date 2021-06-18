6 надзвичайно продуманих реконструкцій, які доводять, що можливо усе: фото до та після

Перепланування і ремонт дому – це завжди ризик, адже один неправильний крок може обернутися додатковими витратами коштів, сил та нервів. Утім, звернувшися до фахівців, ви забезпечуєте собі спокій на всіх етапах співпраці.

Архітектурні студії та будівельники, які працювали над цими проєктами, підходять до процесу реконструкції абсолютно чітко та послідовно. Результат – відповідний. Старі та закинути приміщення трансформувалися до невпізнаваності. Підбірка найцікавіших із них – далі

Цікаво Подружжя перетворило занедбане приміщення у затишний дім для відпочинку: фото світлого інтер'єру

Будинок в нормандському стилі став значно зручнішим



Будинок 1927 року зберіг свою початкову стриманість / Фото Dwell

З вулиці виглядає, наче цей дім абсолютно не змінився після реконструкції. Частково це правда – архітектори доклали чимало зусиль, щоб зберегти оригінальну цеглу, не порушити центральну вежу та потурбуватися про початкове зонування. Але попередній власник не врахував виходу на задній двір, де, окрім цього, знаходилася відрізана прибудова.

Архітектори зі студії Chadbourne + Doss оновили стару ізольовану конструкцію, додавши в фасад більше сталі й скла. Таким чином проєкт розширив свій житловий потенціал та отримав вихід на задній двір.

Сім'я, яка облаштувала дім для йоги



Дім для йоги / Фото Dwell

Коли викладачка йоги, яка проживала у звичайному будинку, зведеному в 1967 році, вирішила перенести сюди свою студію, довелося дещо змінити екстер'єр та внутрішнє планування дому.

Реконструкція розширила простір дому для майбутніх класів. А зовні з'явилася простора тераса для занять в теплі дні.



Тераса для занять / Фото Dwell

Знесення перегородок може стати найкращим рішенням



Відмова від стіни розширила простір / Фото Dwell

Студія SHED Architecture + Design переконує клієнтів, що немає єдиного правильного підходу до реконструкції. Щоб зрозуміти, що потрібно тому чи іншому просторі, доведеться оцінити стан будівлі, її можливості, а також потреби мешканців.

У цьому домі була лише одна проблема – незручна перегородка, яка відокремлювала кухню від вітальні. Через це обидві кімнати виглядали темно, попри те, що в приміщенні було багато вікон. Знесення стіни дозволило розв'язати цю проблему та осучаснити простір.

Боротьба зі заплутаним плануванням



Як розумно перепланувати старе приміщення / Фото Dwell

Власники старих приватних будинків знають, наскільки заплутаними бувають їхні планування. Часто нашарування епох проявляється додатковими коридорами, нелогічними прибудовами та кімнатами в центрі кімнат. Це трапилося і з цим будинком 1921 року.

Щоб спростити заплутане планування, студія SHED Architecture + Design зменшила розміри ґанку, розширила зону для зустрічей та відпочинку, а також обладнала зовнішні сходи, які полегшують пересування будинком. Перепланування дозволило звільнити місце для каміна у вітальні, а лаконічні перегородки виконують функцію опірної конструкції та шаф для зберігання речей.

Похмуре приміщення стає осередком каліфорнійських серферів



Як перепланувати кухню / Фото Dwell

Раніше витяжка закривала вікно та перегороджувала світло. Ситуацію погіршувала й коричнево-сіра палітра, використана для обробки стін та підлоги.

Архітектори вирішили встановити опорну колону та великі алюмінієві розсувні двері, щоб з дому відкривався вид на пляж. Ландшафт надихнув й на кардинальне оновлення інтер'єру. Мармурові плити, меблі з білого дуба та підлога з терраццо створюють враження, що після ремонту мешканці потрапили в зовсім інше приміщення.

Реконструкція повертає до життя закинуте приміщення



Дім з панорамними вікнами після реконструкції / Фото Dwell

Кілька років у цьому непримітному зовні приміщенні ніхто не проживав. Незручний гараж та старомодні двері псували його вигляд, проте, ввійшовши всередину, відкривався неймовірний пейзаж.

Експерти з SHED Architecture + Design злегка реорганізували інтер'єр, використавши потенціал приміщення на повну. Широкі скляні двері з ялини окреслили межі мінімалістичної вітальні, а оновлена тераса стала найкращим місцем для споглядання неймовірного краєвиду.