Як правильно обрати кондиціонер для дому: практичні поради

Коли мова заходить про комфортний мікроклімат середовища, перше, про що ми згадуємо, – кондиціонер. Саме він допомагає відрегулювати температуру, очистити повітря від пилу та бактерій, а також нормалізувати вологість у приміщенні. Утім, не всі кондиціонери однаково ефективні. Ділимося із вами порадами, які допоможуть обрати найкращий прилад для вашого дому.

Сучасні кондиціонери – це багатофункціональні девайси, оснащені чималою кількістю практичних опцій. Тож тепер, окрім спліт-системи, потужності охолодження і виду компресора, доведеться звернути увагу на такі нюанси, як економрежим, дистанційне управління та ефект флотації охолодження. Як не загубитися у потоці інновацій та обрати надійний кондиціонер? Для початку – вивчіть особливості цих приладів та їхні основні функції.

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Які основні функції мають бути в кондиціонері

Як вибрати кондиціонер / Фото Daikin

Обираючи кондиціонер, зверніть увагу на кількість режимів. Більшість з них не лише спростить експлуатацію, але й дозволить зекономити на електроенергії. Отож, що повинно привернути увагу насамперед.

Енергоощадний режим. Знижує споживання енергії та дозволяє одночасно використовувати інші прилади з високим енергоспоживанням.

Знижує споживання енергії та дозволяє одночасно використовувати інші прилади з високим енергоспоживанням. Енергоефективність у режимі очікування. Під час цього режиму, споживання електроенергії скорочується на 80%.

Під час цього режиму, споживання електроенергії скорочується на 80%. Режим вентиляції. Для вашого комфорту кондиціонер зможе створити потік свіжого повітря без його охолодження або нагрівання. Крім цього, слід подбати, щоб кондиціонер володів функцією ступеневого регулювання швидкості вентилятора.

Для вашого комфорту кондиціонер зможе створити потік свіжого повітря без його охолодження або нагрівання. Крім цього, слід подбати, щоб кондиціонер володів функцією ступеневого регулювання швидкості вентилятора. Повітряний фільтр. Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.

Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря. Комфортний режим. У режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, щоб уникнути холодних протягів, а в режимі нагрівання – вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

У режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, щоб уникнути холодних протягів, а в режимі нагрівання – вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі. Режим регулювання вологості. Допоможе прибирати зайву вологу з повітря, що особливо корисно для людей з алергією чи астмою. До того ж режим перешкоджає утворенню цвілі, грибка і вогкості в приміщенні.

Допоможе прибирати зайву вологу з повітря, що особливо корисно для людей з алергією чи астмою. До того ж режим перешкоджає утворенню цвілі, грибка і вогкості в приміщенні. Тиха робота внутрішнього блоку . Завдяки цій функцій ви зможете використовувати кондиціонер в будь-який час доби та не переживати за зайвий шум. Це особливо корисно, якщо у вашій сім'ї зростають діти, яким необхідний денний сон.

. Завдяки цій функцій ви зможете використовувати кондиціонер в будь-який час доби та не переживати за зайвий шум. Це особливо корисно, якщо у вашій сім'ї зростають діти, яким необхідний денний сон. Високопродуктивний режим. Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька температура, її можна швидко врегулювати, увімкнувши “форсований режим”.

Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька температура, її можна швидко врегулювати, увімкнувши “форсований режим”. Автоматична діагностика , яка спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи про неполадки обладнання.

, яка спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи про неполадки обладнання. Автоматичне перемикання режимів охолодження-нагрівання. Обирайте моделі з тепловою помпою, якщо ви плануєте використовувати автоматичний вибір режиму охолодження або нагрівання для досягнення заданої температури.

На ринку представлено чимало торговельних марок, які володіють цим функціоналом, але врахуйте, що не всі кондиціонери охоплюють перераховані режими в одній моделі. Звісно, є винятки. Чимало блогерів-оглядачів техніки сходяться на думці, що заслуженим лідером, який об'єднав усі потреби в одному кондиціонері, є Daikin Sensira. Виробник зазначає, що його система є еталоном сучасного доступного кондиціонера. При цьому класичний дизайн приладу чудово доповнить будь-який інтер'єр.

Додаткові функції кондиціонера, які стануть в пригоді



Які додаткові функції повинні бути в кондиціонері / Фото Daikin

Якщо ж ви шукаєте розширений функціонал, зверніть увагу на кондиціонер Daikin Stylish. Окрім перерахованих базових функцій, блок передбачає:

Ефект флотації охолодження , який оптимізує повітряний потік для забезпечення комфортного клімату. Зверніть увагу на конструкцію заслінок: у хороших моделях вони краще розсіюють температуру по всьому приміщенню.

, який оптимізує повітряний потік для забезпечення комфортного клімату. Зверніть увагу на конструкцію заслінок: у хороших моделях вони краще розсіюють температуру по всьому приміщенню. Інтелектуальний тепловий датчик , який визначає поточну температуру кімнати та розподіляє повітря рівномірно.

, який визначає поточну температуру кімнати та розподіляє повітря рівномірно. Тривимірний розподіл повітряного потоку , щоб використовувати автоматичну зміну положення заслінок у горизонтальному й вертикальному напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

, щоб використовувати автоматичну зміну положення заслінок у горизонтальному й вертикальному напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень. Flash Streamer. Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи чисте повітря.

Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи чисте повітря. Титано-апатитовий дезодораційний фільтр. Усуває неприємні запахи, наприклад, тютюну та домашніх тварин

Усуває неприємні запахи, наприклад, тютюну та домашніх тварин Широку дизайнерську лінійку, яка підкреслить унікальність кожної кімнати.

Якщо ви проводите багато часу поза межами дому, вам знадобиться дистанційний контролер. Таким чином ви зможете керувати кондиціонером за допомогою смартфону та повертатися в дім, де вже налаштований комфортний мікроклімат.

Що врахувати при виборі кондиціонера



Врахуйте особливості приміщення / Фото Daikin

Здавалося б, тут усе очевидно: кожен кондиціонер охолоджує, підігріває та освіжає повітря. Але не все так просто. Перш ніж купити кондиціонер, врахуйте, в якому приміщенні відбуватиметься монтаж, яка його площа, скільки людей проводять там час. Це дозволить покрити повний спектр потреб та не опустити жодної основної чи додаткової функції.

Не тільки площа приміщення

Чим більшою є площа приміщення, тим більшою повинна бути потужність кондиціонера. В інструкції до моделей ви побачите вказівку щодо максимальної площі кондиціонування, однак лише цього параметру може виявитися замало.

Врахуйте також:

на яку сторону виходять вікна (сонячну / тіньову);

кліматичну зону приміщення;

які джерела тепла вже встановлені в приміщенні (у тому числі й електрообладнання).



Кондиціонер в дитячій кімнаті повинен виконувати максимум функцій / Фото Pexels

У квартирах, вікна яких виходять на сонячну південну сторону, краще встановлювати кондиціонери більшої потужності. Для кухонь та дитячих можна підібрати менш потужні моделі. Оскільки діткам слід забезпечити чисте повітря, від бюджетного варіанту доведеться відмовитися.

Якщо ви шукаєте систему кондиціонування повітря для приміщення менш як 35 квадратів, слід зупинити свій вибір на настінних спліт-системах. Для багатокімнатної квартири найкраще рішення – кілька кондиціонерів, або ж мультиспліт.

Вологість приміщення

Кондиціонери Daikin оснащені холодоагентами та компресорами власного виробництва / Фото Daikin

Ви могли неодноразово чути, що кондиціонери “пересушують” повітря. Якщо у вас без того сухе повітря, експерти рекомендують звернути увагу на спліт-систему, яка буде не лише охолоджувати, але й очищати та іонізувати повітря. До речі, й тут експерти сходяться на продукції Daikin. Такий вибір не випадковий. По-перше, кожна модель оснащена холодоагентами та компресорами власного виробництва. По-друге, інноваційні розробки компанії допоможуть вирівняти мікроклімат як в приміщенні з підвищеною вологістю, так і в сухих квартирах. Серед кондиціонерів бренду є й такий, що зволожує повітря. Якщо це завдання є пріоритетним – зверніть увагу на Ururu Sarara.

Кількість людей, які живуть в домі

Ще один цікавий факт: у спокійному стані люди виділяють приблизно 100 Ватів тепла. Тому перед купівлею кондиціонера врахуйте, скільки осіб зазвичай перебуває в приміщенні.

Для оперативного і якісного підбору кондиціонера повітря, скористайтеся послугами фахівця-інсталятора, який допоможе розрахувати кількість вхідного тепла та запропонує оптимальні моделі.