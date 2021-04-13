Як правильно облаштувати маленьку вітальню: поради дизайнера

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Джерело:

Інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Сучасні планування квартир не завжди дають можливість зробити вітальню просторою. Якщо у вас маленька вітальня, а хочеться зробити її затишною та візуально просторішою, то цей матеріал точно стане в пригоді.

Невелике приміщення можна збільшити за допомогою спеціальних прийомів. Дизайнери студії a.s.d.e.s.i.g.n. розповіли, якою має бути кожна складова кімнати.

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Диван:

  • Нейтральний колір.
  • На ніжках (чим більше простору підлоги ми бачимо, тим більшим сприймаємо простір).
  • Пропорційний розмірам кімнати (не занадто великий, та не занадто маленький).
  • Чисті лінії дивану (без помпезних ручок та підлокітників, вставок та орнаменту; усе лаконічно та мінімалістично).

Диван у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Крісло:

  • Краще замінити напівкріслом – це такий собі м'який стілець, що зараз представлений в різноманітніших формах та фактурах.
  • Принцип легкості – такий же, як і з диваном: на ніжках, простої форми.
  • Можна поекспериментувати з кольором, зробивши його акцентним.

Крісло у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Зона ТБ:

  • Підвісна тумба (пам'ятаємо про принцип "більше підлоги – більше простору").
  • Проста форма (без ручок та поличок, бажано видовжена від стіни до стіни).
  • Колір стриманий, гармонійний з інтер'єром.
  • Якщо використати led-підсвітку знизу, буде справжня магія невагомості.

Зона ТБ у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Килим:

  • Використовуйте світлий колір, без принту.
  • Не займайте весь простір кімнати килимом, просто виділіть зону дивану та столика.

Килим у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Штори:

  • Використовуйте легку, світлу, напівпрозору тюль, щоб додати простору та легкості.
  • Штори, прості та лаконічні, з гарними фалдами (збірками) вони зроблять ефект високої стелі.
  • Штора та тюль на всю висоту стіни з вікном.

Штори у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

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Журнальний столик:

  • Використовуйте скло або акрил.
  • На ніжках, для візуальної легкості.
  • Заокруглена форма візуально здається меншою, ніж з гострими кутами.

Журнальний столик у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Дзеркало:

  • Один із вагомих принципів збільшення простору.
  • Великого розміру (наприклад, від підлоги до стелі).
  • Навпроти вікна (для відбивання світла).

Дзеркало у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n