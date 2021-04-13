Як правильно облаштувати маленьку вітальню: поради дизайнера
Сучасні планування квартир не завжди дають можливість зробити вітальню просторою. Якщо у вас маленька вітальня, а хочеться зробити її затишною та візуально просторішою, то цей матеріал точно стане в пригоді.
Джерело:Інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Невелике приміщення можна збільшити за допомогою спеціальних прийомів. Дизайнери студії a.s.d.e.s.i.g.n. розповіли, якою має бути кожна складова кімнати.
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Диван:
- Нейтральний колір.
- На ніжках (чим більше простору підлоги ми бачимо, тим більшим сприймаємо простір).
- Пропорційний розмірам кімнати (не занадто великий, та не занадто маленький).
- Чисті лінії дивану (без помпезних ручок та підлокітників, вставок та орнаменту; усе лаконічно та мінімалістично).
Диван у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Крісло:
- Краще замінити напівкріслом – це такий собі м'який стілець, що зараз представлений в різноманітніших формах та фактурах.
- Принцип легкості – такий же, як і з диваном: на ніжках, простої форми.
- Можна поекспериментувати з кольором, зробивши його акцентним.
Крісло у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Зона ТБ:
- Підвісна тумба (пам'ятаємо про принцип "більше підлоги – більше простору").
- Проста форма (без ручок та поличок, бажано видовжена від стіни до стіни).
- Колір стриманий, гармонійний з інтер'єром.
- Якщо використати led-підсвітку знизу, буде справжня магія невагомості.
Зона ТБ у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Килим:
- Використовуйте світлий колір, без принту.
- Не займайте весь простір кімнати килимом, просто виділіть зону дивану та столика.
Килим у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Штори:
- Використовуйте легку, світлу, напівпрозору тюль, щоб додати простору та легкості.
- Штори, прості та лаконічні, з гарними фалдами (збірками) вони зроблять ефект високої стелі.
- Штора та тюль на всю висоту стіни з вікном.
Штори у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
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Журнальний столик:
- Використовуйте скло або акрил.
- На ніжках, для візуальної легкості.
- Заокруглена форма візуально здається меншою, ніж з гострими кутами.
Журнальний столик у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Дзеркало:
- Один із вагомих принципів збільшення простору.
- Великого розміру (наприклад, від підлоги до стелі).
- Навпроти вікна (для відбивання світла).
Дзеркало у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
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