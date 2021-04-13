Сучасні планування квартир не завжди дають можливість зробити вітальню просторою. Якщо у вас маленька вітальня, а хочеться зробити її затишною та візуально просторішою, то цей матеріал точно стане в пригоді.

Невелике приміщення можна збільшити за допомогою спеціальних прийомів. Дизайнери студії a.s.d.e.s.i.g.n. розповіли, якою має бути кожна складова кімнати. Читайте також Дизайн майбутнього: як може виглядати інтер'єр у 2100 роках – фото Диван: Нейтральний колір.

На ніжках (чим більше простору підлоги ми бачимо, тим більшим сприймаємо простір).

(чим більше простору підлоги ми бачимо, тим більшим сприймаємо простір). Пропорційний розмірам кімнати (не занадто великий, та не занадто маленький).

(не занадто великий, та не занадто маленький). Чисті лінії дивану (без помпезних ручок та підлокітників, вставок та орнаменту; усе лаконічно та мінімалістично). Диван у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n Крісло: Краще замінити напівкріслом – це такий собі м'який стілець, що зараз представлений в різноманітніших формах та фактурах.

– це такий собі м'який стілець, що зараз представлений в різноманітніших формах та фактурах. Принцип легкості – такий же, як і з диваном: на ніжках, простої форми .

– такий же, як і з диваном: . Можна поекспериментувати з кольором, зробивши його акцентним. Крісло у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n Зона ТБ: Підвісна тумба (пам'ятаємо про принцип "більше підлоги – більше простору").

(пам'ятаємо про принцип "більше підлоги – більше простору"). Проста форма (без ручок та поличок, бажано видовжена від стіни до стіни ).

(без ручок та поличок, бажано ). Колір стриманий , гармонійний з інтер'єром.

, гармонійний з інтер'єром. Якщо використати led-підсвітку знизу, буде справжня магія невагомості. Зона ТБ у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n Килим: Використовуйте світлий колір , без принту .

, . Не займайте весь простір кімнати килимом, просто виділіть зону дивану та столика. Килим у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n Штори: Використовуйте легку, світлу, напівпрозору тюль , щоб додати простору та легкості.

, щоб додати простору та легкості. Штори, прості та лаконічні , з гарними фалдами (збірками) вони зроблять ефект високої стелі.

, з гарними фалдами (збірками) вони зроблять ефект високої стелі. Штора та тюль на всю висоту стіни з вікном. Штори у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n Читайте також Добірка інтер'єрів у пастельних тонах, які завжди в моді: фото Журнальний столик: Використовуйте скло або акрил .

. На ніжках , для візуальної легкості.

, для візуальної легкості. Заокруглена форма візуально здається меншою, ніж з гострими кутами. Журнальний столик у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n Дзеркало: Один із вагомих принципів збільшення простору .

. Великого розміру (наприклад, від підлоги до стелі).

(наприклад, від підлоги до стелі). Навпроти вікна (для відбивання світла). Дзеркало у вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anastasia (@a.s.d.e.s.i.g.n)