Більше зручності, менше затрат: дизайнери розповіли, як правильно облаштувати кухню

Після року постійного перебування вдома, люди почали підходити до думки, що приготування їжі повинно бути зручним, а кухня – функціональною. Кожна поверхня, шафа і техніка повинні виконувати не лише пряме призначення, але й стильно виглядати та вдало поєднуватися між собою.

Якщо ви не продумаєте плану чи не визначите своїх пріоритетів, капітальний ремонт кухні може стати часозатратним та потягнути максимум бюджету. Щоб зробити кухню зручною, дизайнери радять дотримуватися 5 основних порад. Пам'ятайте про них під час ремонту і вам обов'язково сподобається кінцевий результат.

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Виберіть свою колірну палітру



Поєднання сірого та пастельних тонів на кухні / Фото The Spruce

В першу чергу подумайте, як виглядає кухня вашої мрії. Ви бачите білі фасади чи теплий колір дерева? Стиль, який ви оберете, вплине також на плитку підлоги, кухонний фартух і декор.

Що радять дизайнери

Нейтральні тони з тонким візерунком – завжди універсальний вибір. Дизайнери радять поєднання сірого та пастельних тонів. Плитка не повинна бути надміру текстурною, оскільки це призведе до її швидкого забруднення. Геометричні фартухи – ще один стильний тренд, який додасть кухні приємного акценту. Матеріали, які ви використовуєте на кухні, повинні бути міцними та водонепроникними.

Знайдіть ідеальні стільниці та шафи



Зверніть увагу на матеріали, які будуть надійними в експлуатації та будуть легко чиститися / Фото Pinterest

Шафи та стільниці вплинуть на зовнішній вигляд кухні та те, як вона функціонує.

Що радять дизайнери

Встановіть і нижні, і верхні шафи. Так ви ефективно залучите весь наявний простір кухні та організуєте впорядковані місця для зберігання.

Зверніть увагу на матеріали, які будуть надійними в експлуатації та будуть легко чиститися. Кращі кухні виготовляють з натурального дерева – такі гарнітури не деформуються через вологість. Просочений смолами МДФ – бюджетніший варіант, який допоможе зекономити без втрати красивого зовнішнього вигляду фасадів.

Це ж стосується й стільниці. Вона повинна витримати роки готування на кухні. Акрил, кварц та природний камінь – не найдешевші варіанти, однак, встановлюючи їх, ви отримаєте гарантію, що стільницю не доведеться міняти через кілька сезонів.

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Освітлення

Вам потрібно багато джерел світла для приготування їжі, але якщо воно буде занадто яскравим – вам буде незручно перебувати в кухні.

Що радять дизайнери

Світильники здатні посилити вашу особисту естетику. Для елегантної сучасної кухні оберіть чорний промисловий купольний світильник, якщо вам ближчі природні матеріали – зупиніть вибір на підвісному світильнику з ротанга.

Окрім стельового освітлення, обладнайте вбудовані світлинки чи світлодіодну стрічку в робочій зоні (стільниці та мийка).

Виберіть оптимізовані пристрої

Техніка також є елементом інтер'єру. Без цього ніяк. Тому варто звернути вигляд на її зовнішній вигляд.

Що радять дизайнери

Коли ви купуєте побутову техніку, шукайте варіанти, які поєднують функціональність з красивим обтічним дизайном. Холодильник з нержавіючої сталі з втопленими ручками або замаскована під фасад кухні посудомийна машина, яка автоматично відкривається після миття посуду, – те, що потрібно, щоб поєднати естетику та функцію.

Оновіть раковину



Знайдіть глибоку раковину / Фото town-n-country-living

Ви будете здивовані, наскільки модернізована раковина може вплинути на приготування їжі.

Що радять дизайнери

Знайдіть глибоку раковину, щоб з легкістю вимити навіть найбільшу каструлю. Зверніть увагу на кран. Шукайте той, у якого є спускний шланг. Додатковий бал, якщо в комплект входить вбудований дозатор для засобу для миття та мила.