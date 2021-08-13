Абсолютно будь-яка кімната, здатна повністю видозмінитися завдяки текстильному оформленню. Правильно розставлені акценти та вдала колірна гама надають простору індивідуальності та забарвлюють його відповідною емоцією.
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До домашнього текстилю відносяться:
- штори,
- оббивка меблів,
- килими,
- подушки,
- постільна білизна / пледи / покривала.
Різні схеми поєднання текстилю в кімнаті
Один колір та його відтінки
Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator
В цьому варіанті все просто: обираємо колір та використовуємо його відтінки. Але важливо пам'ятати, що в такому разі варто працювати з фактурами. Не зайвим в такому випадку буде додавання орнаменту.
Контрасти
Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator
Яскравий диван та однакові килим зі шторами – такий варіант часто використовується в сучасному дизайні. Іноді акцентним елементом виступають лише подушки, тоді є сенс використати орнамент.
Диван і штори + контрастний килим
Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator
Щоб з'єднати весь текстиль в одну композицію, варто підібрати подушки в тон килима.
Диван і килим + контрастні штори
Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator
Ще один сучасний варіант. Використовуючи його у своєму домі, зв'яжіть килим з подушками.
Штори в колір стін
Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator
Є 2 варіанти, як використати цю схему:
- увесь текстиль повинен бути однаковим
- диван + килим одного кольору, але для більшої глибини вибирайте різні відтінки.
Орнамент на великих площах
Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator
Якщо ви не впевнені у своїх силах, залишіть орнамент лише на одному предметі, а весь інший текстиль залиште однотонним.
До теми Як не помилитися, поєднуючи різні кольори в інтер'єрі: практичні поради з прикладами
Абсолютно різні кольори
Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator
Якщо ви повністю впевнені у своїх силах, поєднуйте різноманітні кольори для створення яскравого інтер'єру. Головно в такому випадку – не залишати текстиль самотнім. Об'єднайте його з меблями та декором.