Абсолютно будь-яка кімната, здатна повністю видозмінитися завдяки текстильному оформленню. Правильно розставлені акценти та вдала колірна гама надають простору індивідуальності та забарвлюють його відповідною емоцією.

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До домашнього текстилю відносяться:

штори,

оббивка меблів,

килими,

подушки,

постільна білизна / пледи / покривала.

Різні схеми поєднання текстилю в кімнаті

Один колір та його відтінки



Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator

В цьому варіанті все просто: обираємо колір та використовуємо його відтінки. Але важливо пам'ятати, що в такому разі варто працювати з фактурами. Не зайвим в такому випадку буде додавання орнаменту.

Контрасти





Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator

Яскравий диван та однакові килим зі шторами – такий варіант часто використовується в сучасному дизайні. Іноді акцентним елементом виступають лише подушки, тоді є сенс використати орнамент.

Диван і штори + контрастний килим





Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator

Щоб з'єднати весь текстиль в одну композицію, варто підібрати подушки в тон килима.

Диван і килим + контрастні штори





Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator

Ще один сучасний варіант. Використовуючи його у своєму домі, зв'яжіть килим з подушками.

Штори в колір стін



Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator

Є 2 варіанти, як використати цю схему:

увесь текстиль повинен бути однаковим

диван + килим одного кольору, але для більшої глибини вибирайте різні відтінки.

Орнамент на великих площах





Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator

Якщо ви не впевнені у своїх силах, залишіть орнамент лише на одному предметі, а весь інший текстиль залиште однотонним.

До теми Як не помилитися, поєднуючи різні кольори в інтер'єрі: практичні поради з прикладами

Абсолютно різні кольори





Як працювати з текстилем в інтер'єрі: поради декораторки / Фото інстаграм pavlova_decorator

Якщо ви повністю впевнені у своїх силах, поєднуйте різноманітні кольори для створення яскравого інтер'єру. Головно в такому випадку – не залишати текстиль самотнім. Об'єднайте його з меблями та декором.