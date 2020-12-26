Кінець року – час закрити усі борги та викинути непотрібні речі. Розповідаємо, від яких меблів та декору в домі пора позбутися перед Новим роком.

Застарілі меблі та декор роблять дім незатишним та псують загальне враження від інтер'єру. Про те, яким предметам давно місце на смітнику, а не у квартирі, повідомляє ресурс Так просто.

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Китайський декор



Не купуйте та не даруйте декор, що захаращує простір дому / Фото Kak prosto

Фігурки собачок, янголів та маленькі скриньки для біжутерії – усе це прикрашало наші квартири ще в 90-х. Але сьогодні ці речі тільки збирають пил та руйнують відчуття затишку. Проявіть добрий смак і позбудьтеся застарілих та нестильних речей у домі.

Ламбрекени на шторах



Краще обирати прості й мінімалістичні варіанти / Фото bigl.ua

Колись вікно без ламбрекенів вважали ознакою несмаку, однак усе змінилося. Великі портьєри з ламбрекенами стрімко виходять з моди. Краще обрати штори та тюль з натуральних матеріалів, або рулонні варіанти.

Меблевий гарнітур



Гарнітур робить інтер'єр застарілим / Фото olx.ua

Меблевий гарнітур був предметом розкоші та мрій у радянські часи. У наших квартирах і досі стоять ці важкі та великі шафи. Від них потрібно поступово відмовлятися, замінюючи на мінімалістичні та прості варіанти.

Сьогодні в моді полиці, що не мають навіть дверцят, аби не захаращувати простір. Гарнітур може робити вашу кімнату темною та незатишною.

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Фотошпалери й кухонні фартухи з фото



Від фотошпалер в сучасному інтер'єрі краще відмовитися / Фото Abc-decor

Фотошпалери були модними у 80-х. І досі можна побачити нові інтер'єри, де на стіні зображають природу чи мегаполіс.

Але такий дизайн виглядає ненатурально і дешево. Те саме стосується кухонних фартухів з фотографіями. Замість них краще придбати картини або постери.