Сьогодні дизайнери радять не зосереджуватися виключно на одному стилі інтер'єру. Найкраще – поєднувати два і більше стилів, робити цікаві акценти.

Як поєднати стилі, повідомляє журнал House Beautiful.

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Правила, сформовані дизайнерами для тих, хто хоче оживити свій інтер'єр

Контраст в моді



Контрастні меблі доповнюють одна одну / Фото Pinterest

Забудьте про те, що меблі мають бути "з одного гарнітуру". Це застарілий підхід.

Контраст збагачує обидва предмети, – повідомляє дизайнер Джеймі Дрейк.

До прикладу, якщо ви маєте сучасний дизайн, додайте до нього крісло барокової форми. Це посилить ефект від інтер'єру.

Тренуйте бачення



Поєднуйте стилі спершу за допомогою картинок / Фото Ivd

Бувайте на виставках, переглядайте різноманітні картинки й портфоліо дизайнерів. Можна розміщувати на білому листі вирізки з журналів, або робити це у фотошопі.

Міксуйте стилі спершу віртуально, а потім і в реальному житті.

Поєднуйте текстури

Не робіть усі деталі суцільно металевими або суцільно дерев'яними. Контраст фактур виглядає набагато ефектніше.



Контрастні тканини виглядають приємно / Фото Dantone Homme

Можна поєднувати різні тканини: наприклад, легкий атлас і важкий оксамит.

Зверніться до природи



Природні матеріали оживляють інтер'єр / Фото Severdv

Дизайнер Джеймі Дрейк радить мати у кожній кімнаті якийсь природний елемент. Сьогодні існує чимало виробів з натуральних матеріалів: шерсті, шовку, льону, мармуру, бронзи, дерева тощо.

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Світло має відбиватися



Скляні поверхні відбивають світло / Фото roomble.com

Обов'язково зверніть увагу на матеріали, що відбивають світло. Це не тільки дзеркала. Роль відбивального елементу можуть грати скляні шафи, матове скло, світла підлога й багато іншого.

Додайте особистого



Контраст створений за допомогою різного покриття стін / Фото Sea Photography

Не викидайте свої старі улюблені меблі або аксесуари. Дайте їм нове життя. Якщо потрібно, відреставруйте їх, або використайте в інтер'єрі такими, якими вони були колись.

Речі з історією завжди приваблюють увагу і роблять дім затишним.