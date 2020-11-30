Як поєднати різні стилі та матеріали в інтер'єрі: поради фахівця
Сьогодні дизайнери радять не зосереджуватися виключно на одному стилі інтер'єру. Найкраще – поєднувати два і більше стилів, робити цікаві акценти.
Як поєднати стилі, повідомляє журнал House Beautiful.
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Правила, сформовані дизайнерами для тих, хто хоче оживити свій інтер'єр
Контраст в моді
Контрастні меблі доповнюють одна одну / Фото Pinterest
Забудьте про те, що меблі мають бути "з одного гарнітуру". Це застарілий підхід.
Контраст збагачує обидва предмети, – повідомляє дизайнер Джеймі Дрейк.
До прикладу, якщо ви маєте сучасний дизайн, додайте до нього крісло барокової форми. Це посилить ефект від інтер'єру.
Тренуйте бачення
Поєднуйте стилі спершу за допомогою картинок / Фото Ivd
Бувайте на виставках, переглядайте різноманітні картинки й портфоліо дизайнерів. Можна розміщувати на білому листі вирізки з журналів, або робити це у фотошопі.
Міксуйте стилі спершу віртуально, а потім і в реальному житті.
Поєднуйте текстури
Не робіть усі деталі суцільно металевими або суцільно дерев'яними. Контраст фактур виглядає набагато ефектніше.
Контрастні тканини виглядають приємно / Фото Dantone Homme
Можна поєднувати різні тканини: наприклад, легкий атлас і важкий оксамит.
Зверніться до природи
Природні матеріали оживляють інтер'єр / Фото Severdv
Дизайнер Джеймі Дрейк радить мати у кожній кімнаті якийсь природний елемент. Сьогодні існує чимало виробів з натуральних матеріалів: шерсті, шовку, льону, мармуру, бронзи, дерева тощо.
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Світло має відбиватися
Скляні поверхні відбивають світло / Фото roomble.com
Обов'язково зверніть увагу на матеріали, що відбивають світло. Це не тільки дзеркала. Роль відбивального елементу можуть грати скляні шафи, матове скло, світла підлога й багато іншого.
Додайте особистого
Контраст створений за допомогою різного покриття стін / Фото Sea Photography
Не викидайте свої старі улюблені меблі або аксесуари. Дайте їм нове життя. Якщо потрібно, відреставруйте їх, або використайте в інтер'єрі такими, якими вони були колись.
Речі з історією завжди приваблюють увагу і роблять дім затишним.
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